Más de 200 malienses murieron por enfrentamientos étnicos este año, según HRW

Más de 200 civiles murieron y decenas de aldeas fueron incendiadas en el centro de Mali a lo largo este año como consecuencia de ataques de milicias formadas por etnias de la zona, alertó la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado hoy.

Según esta organización, la mayoría de las víctimas pertenece a la comunidad nómada de los peul (también llamados "fulani"), que son atacados por los "grupos de autodefensa" de los bambara y dogon (en su mayoría agricultores).

Los bambara y dogon acusan a los peul de tener vínculos con el grupo yihadista Frente de Liberación de Macina, liderado por Amadou Kouffa, actualmente integrado en la alianza "Grupo de apoyo al islam y los musulmanes", aliados de Al Qaeda

Kouffa, de etnia peul, fue matado supuestamente el pasado 24 de noviembre por el Ejército maliense en una operación conjunta con la fuerza francesa de Barkhane.

El estudio de HRW recoge ataques llevados a cabo por milicias comunitarias contra 42 pueblos en la región de Mopti (centro de Mali), y concretamente cerca de la frontera con Burkina Faso, y la ciudad histórica de Djenné, situada en el delta interior del río de Níger y declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La violencia provocó masivos desplazamientos y generó hambre, aseguró la ONG que llamó al presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita, a garantizar la seguridad de todos los civiles y a procesar a los grupos armados responsables de estos actos.

"El ritmo y la brutalidad de la violencia son alarmantes, al igual que la incapacidad del Gobierno de investigar y llevar a los responsables ante la justicia", deploró Corine Dufka, directora de la zona Sahel en HRW, según una nota de la ONG.

El informe, titulado "Éramos hermanos: los abusos de los grupos de autodefensa en el centro de Mali", es fruto de una investigación realizada por la ONG en febrero, mayo y julio de 2018 y recoge testimonios telefónicos de 148 víctimas y testigos, líderes de los tres grupos étnicos y representantes del Gobierno local.

Desde 2012, Mali vive una espiral de violencia, que se ha convertido en endémica, y prácticamente no hay un día en que no se registre un atentado contra el Ejército maliense o contra la representación de la ONU en el país, la Minusma, o que no se produzcan enfrentamientos armados entre grupos tuaregs rivales o entre cazadores y agricultores por el control de la tierra.