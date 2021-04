El marido de Cospedal niega ser el “López Hierro” que aparece en los papeles de Bárcenas

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, ha negado ser el “López H” y el “López Hierro” que aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante de 19 millones de pesetas de dinero negro a la caja B del Partido Popular. “Lopez H. puede ser López Hernández y López Hierro puede ser otra persona”, ha dicho el testigo a preguntas de la acusación popular de Adade.

López del Hierro, que aparece en una grabación reunido con el comisario Villarejo y Cospedal, en el despacho que ésta última tenía como secretaria general del PP en 2009, ha asegurado en el juicio que nunca ha ido a Génova en su “desempeño profesional”, según el término utilizado por el abogado que le interrogaba, Mariano Benítez de Lugo. López del Hierro ha declarado por videoconferencia y ha aparecido cubierto por una mascarilla.

El empresario ha negado que iniciara acciones legales por la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ o la vinculación que de esas anotaciones se hizo con él. “Yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí, en primer lugar, yo no he hecho ninguna actuación jurídica porque no fui ni siquiera llamado a declarar por el magistrado que lleva este asunto en su día. No le di mucha credibilidad. Nunca pensé que fuera yo”, ha declarado.

El abogado de Observatori Desc, Gonzalo Boye, le ha preguntado por Álvaro Pérez, El Bigotes, condenado en Gürtel. López del Hierro ha dicho que no sabe siquiera quién es esa persona y que no recuerda haber anunciado una querella contra él. López del Hierro, sin embargo, anunció a través de un comunicado público el 20 de febrero de 2018, hace tres años, que se querellaría contra El Bigotes por vincularle a la financiación irregular del PP en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso.

Pese a que no sabe quién es Álvaro Pérez, López del Hierro le acusaba de traficar con drogas en las grabaciones del comisario Villarejo. “Es un traficante cualificado”, decía el empresario que ha declarado hoy como testigo, con obligación de decir la verdad. López del Hierro y su esposa, María Dolores de Cospedal, tienen pendiente que el juez Manuel García-Castellón decida sobre la petición de imputación en la pieza que investiga la Operación Kitchen que realizó Anticorrupción en septiembre del año 2020.

Antes que López del Hierro ha declarado Luis Gálvez, antiguo responsable de la empresa Ploder, que aparece como donante de 50.000 euros a la caja B del PP. Gálvez ha negado conocer a Luis Bárcenas o Álvaro Lapuerta, los receptores del dinero negro, y se ha negado a contestar a varias preguntas alegando que ha estado imputado en la pieza de la financiación irregular del PP en Madrid, dentro del caso Púnica, y el archivo de la causa contra él todavía no es firme. Gálvez es el empresario que, según Bárcenas, habría entregado un sobre con 60.000 euros que recibió Esperanza Aguirre para una campaña. Ante el juez de Púnica lo negó y García-Castellón ha archivado la imputación.