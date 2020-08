El ministro de Justicia alaba la transparencia de la Casa Real y dice que no es “importante” saber dónde está el emérito

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha ensalzado los “pasos” que está dando la Casa Real para “fortalecer” a la Corona en términos de “transparencia” y de “fiabilidad” y ha señalado que saber dónde está el rey emérito —cuyo destino dos semanas después de anunciar que se marcha de España sigue siendo una incógnita— “tiene una importancia relativa”. “Lo verdaderamente importante son los pasos que está dando la Casa Real para fortalecer en términos de transparencia y de fiabilidad a una institución tan importante en nuestro marco constitucional como es la Corona”, ha señalado.

En este sentido, ha señalado que la “decisión” de alejar a Juan Carlos I del foco “fortalece” a la institución y ha reiterado que es momento de tratar al monarca “como a un ciudadano más”. “Antes no, ahora sí. La justicia es igual para todos y todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. No tiene una causa abierta ni señalamiento como investigado”, ha añadido Campo, que ha llamado también a “evitar esos juicios paralelos que no conducen a nada”. Asimismo, el titular de Justicia se ha mostrado convencido de que si la Administración de Justicia requiriera al monarca “no se tardaría ni un segundo en encontrarlo” a pesar de que el lugar en el que se ha instalado tras marcharse de España sigue siendo oculto para la ciudadanía. "Si es llamado comparecerá de manera inmediata. Eso nos debería satisfacer como sociedad", ha añadido.

Por otro lado, Campo ha descartado que el Gobierno esté planteándose impulsar una estructura legal intermedia entre el estado de alarma y la gestión descentralizada de las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia, lo que se ha venido llamado ‘ley Covid’. “No hay un vacío legal, puede haber mejoras”, ha señalado Campo, que ha insistido también en que las reformas legales se tienen que hacer “desde la serenidad y desde el análisis de todas las actuaciones”.

Asimismo, ha pedido “sosiego” para analizar “con perspectiva” la situación y ha reiterado que el hecho de que se estén produciendo decisiones judiciales contradictorias ante los intentos de las autonomías de limitar la expansión del virus “demuestra que el estado de derecho funciona”. “Cuando hay limitación de derechos fundamentales los jueces tienen mucho que decir”, ha señalado.