Montero reta a Feijóo a presentar una “propuesta concreta” y aceptada por sus barones sobre financiación autonómica

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en el Senado el acuerdo firmado por el PSOE y ERC para reformar la financiación de Catalunya como parte del pacto para investir a Salvador Illa como 'president' de la Generalitat. “Es lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, validado por el Tribunal Constitucional”, ha asegurado en su comparecencia, a petición del PP. “¿Les vale o no que se respete el Estatuto y la Constitución?”, ha espetado Montero, quien ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que no ofrezca una “alternativa concreta” avalada por sus barones, a los que ha señalado por “populismo fiscal” y “deslealtad institucional”.

Montero ha comparecido en la Cámara Alta para defender el pacto con ERC, aunque no ha entrado en la letra pequeña de lo que supondrá la reforma de la financiación catalana y, por extensión, del resto de comunidades autónomas. La vicepresidenta ha recurrido al argumentario que el PSOE ha desarrollado para explicar el acuerdo sin aportar cifras ni detalles.

La responsable de Hacienda ha criticado el “intento” del del PP de “convertir el debate político en un campo impracticable” que “obliga” a los demás “a un ejercicio de contención y cabeza fría” para no dejarse “arrastrar a una corriente que solo genera desafección ciudadana”. “Vienen con el argumentario y da igual lo que yo diga”, ha anticipado. “Es de lo que se trata, de construir titulares y conformar un debate falso”, ha lamentado.

Montero ha asegurado que el PP ha elegido el “enfrentamiento entre territorios” como fórmula para evitar el debate sobre la situación económica de España, que ha defendido como buena. “Se han dado cuenta de que la legislatura se va a hacer larga y todavía no lo han asumido. Están instalados en las dos primeras etapas del duelo, la negación y la ira. Queda mucho recorrido para llegar a la frustración”, ha ironizado.

“No admiten que la política de Pedro Sánchez en Catalunya está dando resultados”, ha dicho. “Illa tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido durante la etapa del procés y esta legislatura es el momento adecuado”, ha añadido.

“Hoy se debate como desarrollar el autogobierno en el marco de la Constitución, el Estatuto y la LOFCA [ley de financiación autonómica]. No se hacen declaraciones unilaterales de independencia ni se formulan leyes de desconexión como ocurrió cuando el PP gobernaba. Se debate sobre una financiación singular para Catalunya. Hemos avanzado para mejorar la convivencia y hay que ponerlo en valor”, ha dicho la vicepresidenta.

Contra el “populismo fiscal”

Montero no ha concretado los detalles del desarrollo del acuerdo firmado con ERC y que debe todavía plasmarse en documentos legales. Pero sí ha defendido que “se basa en el amplio consenso de 2005 en el Parlament, cuando se aprobó la reforma del Estatut” y que permitirá “alcanzar a un modelo basado en la autonomía financiera”.

La vicepresidenta ha resumido el contenido del pacto: “El acuerdo establece un instrumento, la Agencia Tributaria de Cataluña, que asumiría de forma progresiva, las funciones de aplicación de los tributos que se generan en esta comunidad por medio del ejercicio de potestades, de funciones administrativas, de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previstos en la ley”. Es, ha apuntado, “una ampliación del espacio fiscal en consonancia con la voluntad de avanzar en autogobierno, eso sí, garantizando al mismo tiempo la solidaridad interterritorial”.

Montero además ha recordado que “el acuerdo incluye que la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las comunidades autónomas”. “Pero no una cualquiera”, ha añadido, sino “aquella que permita que los servicios prestados por distintos gobiernos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar”.

Esta coletilla ha permitido a la vicepresidenta pasar a la crítica a la oposición. Montero ha ironizado con que el PP se ha lanzado contra la propuesta del Gobierno sin plantear una alternativa porque, además, Feijóo no logra poner de acuerdo a sus dirigentes autonómicos.

El líder del PP se reunirá este viernes precisamente con los presidentes autonómicos de su partido. Y Montero les ha conminado a presentar su plan. “Estoy deseando conocer la propuesta concreta, concreta, de distribución de recursos”, ha dicho. “No de grandes cifras y principios en los que todos coincidimos”, ha señalado, sino de “distribución de recursos”.

Montero ha arremetido contra las bajadas de impuestos en sus regiones, que ha calificado de “carrera fiscal a la baja” para, luego, “pedir más dinero al Gobierno porque no les llega con la recaudación”. “¿Eso cómo se llama?”, se ha cuestionado, para responder: “Populismo fiscal y deslealtad institucional”.

La vicepresidenta ha sostenido que el pacto con ERC tendrá su correlación al resto de regiones, y ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más fondos ha repartido entre las comunidades. “Por más que intenten retorcer el relato de los agravios, todas las comunidades autónomas con independencia de su color han recibido los mayores recursos de su historia” con el Ejecutivo del PSOE. “En siete años completos, 300.000 millones más que en los siete años anteriores que gobernaba el PP”, ha dicho.

“Si el PP no va a ayudar porque no pueden, no quieren o no dejan a su líder, les pido que no embarren la convivencia por puro interés electoral. no les va a dar ningún resultado”, ha concluido.

El PP rechaza el “principio de ordinalidad”

Montero ha intervenido a petición del PP, cuya posición no ha defendido su portavoz en el Senado, Alicia García, sino el senador valenciano Gerardo Camps, quien ha comenzado su intervención con un ataque directo al PSOE. “Cada día democracia y socialismo está más lejos”, ha espetado. Camps también ha acusado de “ocupa” al Gobierno de Pedro Sánchez, una expresión que Montero le ha pedido retirar porque, ha dicho, ataca a su “legitimidad”.

El senador del PP ha reclamado a la vicepresidenta que especifique el acuerdo sellado con los independentistas catalanes. “¿O pretende hacer creer a los representantes de ERC que lo que han firmado no es un concierto económico, añado yo, gradualmente insolidario?”, ha dicho.

Camps ha criticado que Montero solo haya leído específicamente el apartado del acuerdo referido a la “solidaridad” con otros territorios al que se compromete ERC en el documento y que el senador del PP ha recordado que está “limitada por el principio de ordinalidad” que, ha dicho, “es lo mismo que decir que esa solidaridad es nada, porque si el principio de ordinalidad juega quiere decir que el que más tiene no es el que más aporta”.

“Tenemos un Gobierno que se llena la boca hablando de igualdad, solidaridad, justicia social, pero que, a la hora de la verdad, no tiene reparos en otorgar privilegios a cambio de unos cuantos votos en el Parlament de Catalunya o en el Congreso de los Diputados. Un Gobierno que predica una cosa y hace exactamente la contraria”, ha asegurado Camps.

Junts advierte: “Catalunya no aceptará una oferta de kalimotxo fiscal”

El senador de Junts Eduardo Pujol ha advertido este miércoles al Gobierno central de que le retirará su apoyo parlamentario si el acuerdo firmado con ERC para la investidura de Salvador Illa no se convierte en un “concierto” económico para Catalunya. “”No les vamos a comprar un concierto 0,0. Catalunya no aceptará una oferta de kalimotxo fiscal“, ha dicho el senador durante la comparecencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para explicar el pacto suscrito para la investidura de Salvador Illa.

Pujol ha acusado a Montero de “caer en la yenka”. “¿Concierto económico para Catalunya, sí o no? Catalunya saldrá del régimen común, sí o no”, le ha espetado. “Es un gran engaño, premeditado, calculado, diseñado”, ha añadido el senador, que ha señalado también a ERC por lo poco concreto del documento firmado el pasado mes de agosto.

“No les vamos a comprar un concierto 0,0”, ha dicho, para arremeter contra la “solidaridad forzada” que, ha asegurado, recoge el acuerdo. “Si se cargan Bruselas [en referencia al acuerdo firmado por el PSOE con Junts para la investidura de Sánchez], ‘game over’. Hasta aquí”, ha advertido sobre el apoyo parlamentario al Gobierno.