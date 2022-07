El nuevo fiscal general carga contra los vocales del CGPJ que rebaten su elección: “Me he sentido en un tribunal de honor”

Álvaro García Ortiz, el fiscal elegido por el Gobierno para encabezar la Fiscalía General del Estado tras la dimisión de Dolores Delgado por motivos de salud, ha aprovechado este jueves su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para defenderse de todas las “insinuaciones, mentiras y falsedades” que, según él, se han dicho sobre su figura desde que se conoció su elección. En el trámite parlamentario necesario antes de su elección formal, García Ortiz ha respondido a las duras acusaciones de “falta de imparcialidad” que le han lanzado las derechas de PP, Vox y Ciudadanos, pero se ha dedicado especialmente a cargar contra los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitieron votos particulares en contra de su idoneidad, que fue ampliamente respaldada por ese órgano.

“Me he sentido en un tribunal de honor leyendo el voto particular”, ha asegurado García Ortiz, que ha comparecido ante la Cámara Baja durante casi tres horas. “No he tenido posibilidad de decir nada”, ha denunciado, ante unas “expresiones” de esos siete magistrados “difíciles de aceptar”. También ha dicho que se ha “traspasado una línea roja”. En especial, el candidato a fiscal general ha criticado las inconcreciones de esas tesis y, en concreto, a la acusación de no haber ejercido correctamente su labor como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el cargo que sigue ocupando en funciones hasta su nombramiento.

Con documentos, García Ortiz ha demostrado que, en el ejercicio de ese cargo, ha emitido varias circulares que se pueden consultar en el Boletín Oficial del Estado y en la Memoria de la Fiscalía y, por tanto, ha acusado a PP y Vox, que le habían reprochado esa falta de actuaciones, al igual que sucede en los votos particulares, de acudir a fuentes “no fiables” para sostener sus argumentos.

El magistrado también ha querido defender su presencia como experto fiscal en una mesa redonda organizada por el PSOE de Galicia, en 2019, sobre incendios forestales. En el acto también se sentaron catedráticos de universidad y economistas y el mismo abordó cuestiones técnicas relacionadas con la prevención de los fuegos. Los populares y sus medios afines llegaron a decir en los últimos días que Ortiz, habitual en este tipo de jornadas, había participado en un mitin socialista.

La inspección le autorizó a ir a una mesa organizada por el PSOE

“Entiendo que mi presencia en un acto del PSOE moleste al PP”, ha asegurado García Ortiz en su comparecencia en el Congreso. “Si en 22 años participar en un acto en el que se veía el logo del PSOE significa que no puedo ser Fiscal General estamos hablando de otra cosa”, ha denunciado. “Es un orgullo que llamen a un fiscal para hablar de los incendios”, ha señalado, recordando uno de los ámbitos en los que más trabajó en su paso por los tribunales gallegos. También se ha mostrado “orgulloso de que la sociedad civil demande a los fiscales” para participar en ese tipo de actos.

A renglón seguido, y tras las insinuaciones del PP, que ha llegado a decir que esa participación podría vulnerar la ley, García Ortiz ha querido dejar claro que, antes de acudir a esa mesa redonda pidió “permiso” a la inspección fiscal y que fue “autorizado expresamente” a acudir.

También se ha referido el candidato a fiscal general a la portada del diario ABC que apuntaba a que se habría reunido en secreto en un hotel de Madrid con el exbanquero andorrano que acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de haberlo chantajeado, a través de funcionarios del Ministerio del Interior, para que le suministrase información contra independentistas catalanes.

“Nunca he estado en ese hotel, nunca he almorzado con esa persona y no conozco a nadie del entorno de la personalidad”, ha recalcado. “La imputación es falsa. El editorial es inadecuado y falso”, ha insistido. Por eso ha explicado que, tras iniciar la “acción de rectificación” ante el citado diario y no haber obtenido respuesta ejercerá “a través de la Abogacía del Estado” las “acciones judiciales pertinentes” contra el rotativo de cabecera del Grupo Vocento.

Otra de las acciones que se le han reprochado en los últimos días es una reunión entre Dolores Delgado y el director de Ok Diario, Eduardo Inda, a la que también asistió García Ortiz. “La fiscal general se reunió con distintos medios y también con el señor Eduardo Inda en circunstancias que todos conocen. Se habló de temas generales y generalidades, nada sobre la libertad del señor Villarejo”, ha querido matizar, ante las insinuaciones conocidas tras saberse que era candidato a liderar el Ministerio Público.

Ampliar la “autonomía” de los fiscales

García Ortiz, asimismo, ha respondido a quienes le han acusado de querer imponer una doctrina en la Audiencia Nacional para que se considere como prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, en 1997, para que no se juzguen a los supuestos autores intelectuales de ese crimen terrorista. “No hay ninguna instrucción sobre la prescripción”, ha dicho. “La tesis de la prescripción la realizaba uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, y esa tesis será llevada a la junta de fiscales de sala y resolverá cuál es el criterio respecto a la prescripción de los delitos”, ha matizado.

Durante la intervención de los grupos, García Ortiz ha escuchado todo tipo de acusaciones por parte de PP, Vox y Ciudadanos. El portavoz de este último partido, Edmundo Bal, ha considerado “lamentable que el Gobierno no encuentre a una persona para ser fiscal general y, por lo menos, parecer, imparcial, neutral, independiente y favorecedor de la independencia”. “Usted no tiene esa imagen”, le ha dicho al candidato.

Aún más duro, el representante del PP, Luis Santamaría, que ha asegurado que García Ortiz “no debería ocupar” el puesto para el que es candidato por haber sido “la mano derecha, izquierda y alter ego de Dolores Delgado”. “Han sido los protagonistas de una de las etapas más negras de la democracia”, le ha espetado, además de calificarle como “un fiscal general del Gobierno en lugar del Estado”. “Usted no reúne ninguno de los requisitos”, le ha dicho, además de llamarle “clon de Delgado” y de acusarle de ser “un fiscal al servicio del poder de Sánchez”.

Desde Vox, Javier Ortega Smith se ha referido al nuevo fiscal general como el “candidato de Pedro Sánchez” y “proahijado por la fiscal Dolores Delgado”. “Carece usted de cualquier requisito de imparcialidad y de la idoneidad mínima que debe tener un fiscal general del estado”, ha concluido.

En su intervención inicial, García Ortiz había mostrado su disposición de ser “el fiscal general de todos cualquiera que sea su adscripción si la tiene”, además de su pretensión de ampliar la “autonomía” de los fiscales. “Mi propósito es reformar y mejorar este régimen de toma de decisiones y formación de criterio del Ministerio Fiscal para garantizar la autonomía personal e individual de los fiscales”, ha concluido.