Ortega Smith y Sánchez del Real apoyan a Espinosa de los Monteros tras su salida de Vox: “Siento las razones que provocan tu dimisión”

Los miembros de Vox Javier Ortega Smith y Víctor Sánchez del Real han mostrado este martes su apoyo a Iván Espinosa de los Monteros cuando se ha conocido su decisión de abandonar el partido y dejar su escaño tras el distanciamiento con la dirección de Abascal. El vicepresidente del partido ha lamentado la dimisión “y mucho más las razones que la provocan”, mientras Sánchez del Real —exdiputado de la formación, que pertenece al llamado 'sector liberal' del partido— ha dicho que estará siempre con Espinosa “donde sea, como sea, cueste lo que cueste otra vez”.

Iván Espinosa de los Monteros deja Vox y la política tras distanciarse de la dirección de Abascal

Ortega Smith ha calificado al exdirigente de Vox de “compañero y amigo” y ha reconocido su lucha “sin descanso” con “lealtad, generosidad y sacrificio”. “Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo. Seguiremos luchando por los mismos principios y valores por los que juntos pusimos en marcha este proyecto al servicio de España y de la libertad”.

Querido compañero y amigo @ivanedlm, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Has luchado sin descanso desde la fundación de VOX con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una… https://t.co/GpbYufXRZp — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) 8 de agosto de 2023

Sánchez del Real, exdiputado de la extrema derecha que no repitió en las listas del 23J (fue sustituido por uno de los principales asesores de Santiago Abascal), ha recordado que entró en el partido por Espinosa de los Monteros: “Siempre me apoyaste, comprendiste, guiaste. Y siempre ha sido un honor romper brecha a tu lado. Con la complicidad de quienes no tienen ni que hablar para avanzar juntos. Frente a tantos que no creían y se iban o venían dando lecciones cuando ”ya salimos en la tele“. Por eso, contigo, siempre. Donde sea. Como sea. Cueste lo que cueste otra vez”.

2014, 1ra charla juntos en VOX de tantas que luego vendrían. Entré en las vísperas de su fundación por “tu culpa” @ivanedlm y en 10 años hemos visto juntos lo que sí pensamos sería posible. Juntos en Vistalegre. Juntos vimos, de golpe, los resultados de Andalucía 2018. Y juntos… pic.twitter.com/Owc9ygcxTt — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) 8 de agosto de 2023

La exdiputada de la extrema derecha Macarena Olona se ha sumado a las muestras públicas de apoyo: “El silencio que he mantenido por mí no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19”.

Olona se refiere con “19” a los diputados que ha perdido la extrema derecha en las elecciones generales del 23 de julio al pasar de 52 a 33 diputados. El núcleo de Abascal ha optado por no realizar autocrítica en público de estos resultados. La campaña electoral ha estado protagonizada por el presidente del partido, que ha liderado los mítines más multitudinarios, aunque Espinosa de los Monteros también ha tenido una agenda propia durante las semanas previas a los comicios con pequeños actos en diferentes ciudades del país. Él fue el representante del partido en el debate de portavoces que organizó RTVE.

El futuro de Espinosa de los Monteros en el grupo parlamentario era una de las incógnitas que quedaba por resolver tras los resultados electorales. Finalmente, el economista ha optado por abandonar la formación por su distanciamiento con la dirección actual del partido, donde el sector más ultracatólico liderado por el eurodiputado Jorge Buxadé se ha ido posicionando en los círculos más cercanos a Abascal.

En una entrevista en Cope, Buxadé ha alabado a Espinosa de los Monteros, al que se ha referido como “un tipo extraordinario”, “un trabajador incansable” y “un gran parlamentario”. Para el vicepresidente primero de la formación el ya ex portavoz parlamentario de la extrema derecha continúa siendo “presente” y “futuro” de la formación política.