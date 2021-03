Pablo Iglesias ficha a la abogada de la PAH Alejandra Jacinto para las listas de Unidas Podemos por Madrid

Pablo Iglesias incorporará a las listas de Unidas Podemos para las elecciones del próximo 4 de mayo en Madrid a una de las abogadas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alejandra Jacinto. El vicepresidente segundo redobla así su apuesta por hacer del movimiento a favor del derecho a una vivienda digna una de las palancas de su campaña. El secretario general de Podemos registrará además este martes su candidatura a las primarias de su partido, en las que estará por Isa Serra; Beatriz Gimeno, que deja la dirección del Instituto de las Mujeres; el coordinador autonómico, Jesús Santos; o el exjemad Julio Rodríguez, entre otros.

Jacinto, que ha anunciado su incorporación al proyecto de Iglesias para Madrid en un vídeo en redes sociales, es abogada en la cooperativa CAES, además del turno de oficio y pertenece a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA). Es una de las referentes de los movimientos sociales por la vivienda de Madrid, especialmente implicada con la PAH.

"Considero que es necesario revertir la nefasta política de vivienda que ha mantenido la Comunidad de Madrid desde hace casi 40 años y apostar por un cambio de modelo que ponga en el centro el derecho a la vivienda", asegura Jacinto en el vídeo de presentación que lanzado en redes sociales. La abogada recuerda que fue una de las impulsoras de la Iniciativa legislativa popular "por el derecho a la vivienda, que fue rechazada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular y Ciudadanos".

La explicación de Iglesias ha llegado también por Twitter: "Alejandra Jacinto no sólo es una jurista brillante; su experiencia defendiendo a los afectados por hipotecas y alquileres abusivos será crucial para gobernar".

El secretario general de Podemos ha hecho de la vivienda uno de sus ejes de campaña. Este mismo domingo, en su primer acto de precampaña, señalaba que "Madrid es un territorio que pretenden utilizar las oligarquías, amparándose en una ultraderecha sin principios, para resistir la modernización y los cambios que se tienen que producir en este país". Entre esos cambios que plantea el futuro candidato de Unidas Podemos está precisamente el sector inmobiliario. De hecho, el todavía vicepresidente segundo se comprometió a mantenerse en el cargo hasta el arranque de la campaña para buscar un acuerdo con el PSOE para sacar una ley de vivienda que lleva meses atascada por las resistencias del Ministerio de Transportes a establecer un mecanismo para regular los precios de los alquileres.

"Somos de las pocas Comunidades Autónomas que no cuenta con su propia ley de vivienda, a pesar de ser una de sus competencias como lo son la sanidad o la educación", apunta Jacinto en su presentación. Y apunta: "Me he decidido a dar este paso porque creo que es urgente, entre otras cosas, revertir la venta de la vivienda pública a fondos buitre, devolver la luz a los niños y niñas de la Cañada Real y cumplir las resoluciones internacionales de Naciones Unidas que condenan a la Comunidad de Madrid por ejecutar desahucios sin alternativa habitacional".

Serra, Gimeno y Santos, en la lista a las primarias

Este martes también se deberán registrar las listas para las primarias de Podemos. Pablo Iglesias contará para su candidatura con la actual portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, como su número dos. Serra fue la cabeza de cartel en 2019, tras la escisión protagonizada por Íñigo Errejón, y aguantó la presencia autonómica de su partido logrando un 5,65% de los votos.

Pero Serra tiene pendiente que el Tribunal Supremo confirme una condena de inhabilitación que, temen en Podemos, podría llegar durante la campaña. Ese fue uno de los motivos por los que Iglesias dio el paso de dejar el Gobierno y postularse él mismo para las elecciones en Madrid.

También irá en las listas la actual directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, quien también dirá adiós a su presencia en el Ejecutivo para regresar a la Asamblea de Madrid, donde ya fue diputada tras las elecciones de 2015. Desde el Gobierno también acompañará a Iglesias su jefe de gabinete, Julio Rodríguez. El exjemad es uno de los hombres de confianza del secretario general de Podemos desde su fichaje en 2015.

Otra incorporación a las listas será la del actual coordinador autonómico, Jesús Santos, actualmente teniente de alcalde del municipio de Alcorcón, donde también dirige la empresa municipal de la limpieza en la que hace unos años trabajaba como conductor de un camión.

Santos podrá compatibilizar sus cargos en el Ayuntamiento con su presencia en la Asamblea de Madrid ya que en la III Asamblea Ciudadana se eliminó el límite que se había establecido en 2014. Fuentes de Podemos afirman a elDiario.es que "no es la práctica habitual", pero que el motivo son las circunstancias excepcionales de las elecciones en Madrid, donde el partido se juega tanto que ha provocado una crisis de Gobierno y la salida de su líder del Consejo de Ministros.

Podemos pone así en juego a sus principales referentes autonómicos de cara al 4 de mayo. Además de los mencionados, en la lista de Iglesias repetirán los actuales diputados autonómicos del partido: Carolina Alonso, Jacinto Morano, Paloma García y Javier Cañadas.