Iglesias, sobre el veto de Gabilondo: "Cuando la gente de izquierdas nos ve discutiendo, se desmoviliza"

"No voy a tener ni una palabra mala con ninguna de las candidaturas progresistas. Respeto las estrategias, ero cuando la gente de izquierdas nos ve discutiendo, se desmoviliza. Tenemos que evitarlo". Así ha respondido el vicepresidente segundo del Gobierno y virtual candidato de Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, Pablo Iglesias a las palabras del candidato socialista, Ángel Gabilondo, en las que aseguraba este lunes que "con este Iglesias, no", en referencia a un posible acuerdo postelectoral.

"Comprendo a Ángel, se mueve al centro a atraer votantes de Ciudadanos y del PP", ha explicado Iglesias en una entrevista en Telecinco. El secretario general de Podemos ha dicho que su objetivo es "lograr que la gente de los barrios humildes vaya a votar, aunque las elecciones sean un martes y sea más difícil". Y ha zanjado. "Por eso es tan importante que no nos lancemos puyitas en la izquierda y lograr un gobierno decente para hacer algunas cosas que ya hemos demostrado que se pueden hacer".

Iglesias ha evitado así entrar en discusión con Gabilondo, quien ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente representan un clima de "confrontación, extremismo y anulación del contrario". Preguntado por si él se plantea un veto similar, ha dicho que tras las elecciones se tendrá "que poner de acuerdo con el resto de formaciones progresistas" para intentar buscar "un gobierno que respete la Constitución y los artículos sociales" porque "la sanidad y la educación son condición n de posibilidad de la libertad".

El candidato de Unidas Podemos, a falta de que las primarias lo confirmen, ha dado la vuelta así al lema de precampaña de Ayuso, "comunismo o libertad", con el que la candidata del PP recibió la decisión de Iglesias de dejar el Gobierno central para encabezar la lista de su partido en Madrid. "Llaman comunismo a la Constitución", ha ironizado, para citar los artículos sociales del texto que se refieren a educación, sanidad, impuestos o vivienda.

"Ayuso reclama la libertad de no cumplir la ley", ha sostenido, en referencia al incumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno de Madrid a recuperar 3.000 viviendas sociales vendidas a un fondo buitre por anteriores Ejecutivos del PP. "Eso no es libertad", ha dicho, si no la "destrucción de las bases materiales de la libertad".

Iglesias ha reiterado que Ayuso "puede acabar en la cárcel". "Si se levantan las alfombras y se encuentran las pruebas de delitos que son evidentes, puede acabar en la cárcel", ha explicado, para ironizar: "Como si fuera una novedad que los políticos del PP puedan acabar en la cárcel".

Sobre su salida del Ejecutivo, Iglesias ha dicho que "los puestos institucionales son instrumentos para cambiar cosas". Pero "vuelve a haber partido", ha añadido. "La gente se da cuenta de que la izquierda se toma en serio Madrid", ha asegurado. Iglesias ha declarado que quiere "contribuir a que la ultraderecha no entre en las instituciones de un país democrático". "Hice un trabajo muy importante para el primer gobierno de coalición", ha dicho, para señalar sobre su sucesora designada, Yolanda Díaz, que "hay un grupo de mujeres que van a liderar" ahora ese proceso. "Si me toca arremangarme para trabajar en Madrid, es un orgullo", ha concluido.