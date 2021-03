Gabilondo pactaría un gobierno con Ciudadanos y Más Madrid pero no con Unidas Podemos: "Con este Iglesias, no"

El candidato del PSOE a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este lunes que apuesta por pactar un gobierno con Ciudadanos y con Más Madrid tras los comicios, pero no con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por el "clima de confrontación" que representa. Gabilondo ha defendido que no le gusta la polarización que encarnan la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, e Iglesias que basan sus discursos en la "confrontación, extremismo y anulación del contrario".

"Planteadas las cosas como están, yo digo no a Podemos. No quiero un clima de confrontación, de extremismo, no quiero eso sinceramente", ha dicho sobre Iglesias en una entrevista en La Sexta. "Me intranquilizaría que alguien en un planteamiento extremista y radical formara parte del Gobierno. Espero y deseo que esto evolucione hacia otra dirección. Pero planteadas así las cosas, no lo quiero, sinceramente", ha continuado.

Por tanto, a la pregunta de con quién pactaría para gobernar en la Comunidad de Madrid, el portavoz socialista ha dicho que lo haría con Ciudadanos y Más Madrid, un gobierno que ya quería en 2019 cuando ganó las elecciones: "Así se construiría un espacio plural y abierto", ha defendido. "Prefiero con este Iglesias, no", ha lanzado. "En la situación extrema estoy más de acuerdo en plantear un gobierno más trasversal", ha sostenido Gabilondo sobre lo que debe hacerse en los dos años de gobierno, teniendo en cuenta que se repetirán los comicios en 2023.

"En 2019 sin embargo Ciudadanos optó por otra cosa y creo que ha sido un error. Nos ha traído a dos años de desvarío, de ingobernabilidad. Se equivocó Ciudadanos uniéndose al PP con el apoyo de Vox", ha lamentado.

Sobre esta cuestión, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo ha enmarcado en declaraciones del candidato que "tiene todo el derecho a definir sus ideas y preferencias" y ha asegurado que la propuesta de Gabilondo es la que él plantea para "un gobierno de transición" que durará como máximo dos años. "La fórmula del PSOE es salir a ganar y desarrollar su proyecto sin interferencias anticipadas", ha asegurado Ábalos que ha señalado que el partido "no ha tratado esta cuestión", que tiene "una experiencia muy positiva del gobierno de coalición progresista".

El candidato socialista considera que durante estos dos años que quedan para gobernar en la Comunidad de Madrid no se debe tocar la fiscalidad y ha indicado que su partido "no quiere eliminar la educación concertada". "Yo no propongo la eliminación de la concertada como dicen algunos, lo digo así de claro, lo que digo es que hay que mejorar la educación pública".

"Creo que con sinceridad, en esta coyuntura, en estos dos años no hay que tocar la fiscalidad. Estamos en una legislatura con mucha esterilidad, sin presupuestos. Ahora hay que reforzar la sanidad pública y la educación", ha sostenido Gabilondo.

El candidato del PSOE ha asegurado además que no es partidario de eliminar el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, sino que apuesta por convertirlo en un verdadero hospital público, con "una plantilla de verdad y que no se limite a trasladar a personas de un sitio a otro".

El PSOE-M ha denunciado ante la Junta Electoral a Ayuso por utilizar "medios y recursos públicos para difundir "mensajes con claras connotaciones electoralistas". Gabilondo ha sostenido que la presidenta madrileña no puede proclamar eslóganes desde la Puerta del Sol, como el de "socialismo o libertad" o "comunismo o libertad", ni hacer anuncios electorales como las ayudas que presentó el pasado miércoles.