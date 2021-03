Ayuso agita el miedo a Iglesias en la precampaña: "Yo no quiero que a los ciudadanos de Madrid les expropien las casas"

Queda poco menos de un mes para que comience oficialmente la campaña a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, y la precampaña ya está dando mucho de sí. Isabel Díaz Ayuso aseguró hace apenas cuatro días que no dedicaría "ni un minuto" a Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, pero esa promesa no pasó el filtro ni siquiera ese mismo jueves. Este lunes, de nuevo, Ayuso ha vuelto a disparar contra el vicepresidente segundo del Gobierno del que ha dicho que es "puro odio" y ha vuelto a agitar el miedo entorno a su candidatura: "Yo no quiero que a los ciudadanos de Madrid les expropien las casas".

Iglesias había dicho este fin de semanas que si llega a la Presidencia de Madrid "levantará alfombras" para que los responsables de corruptelas terminen en la cárcel, entre ellos la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. La respuesta de Ayuso no se ha hecho esperar: "Este señor es puro odio y le gustaría ver a sus adversarios políticos, como yo, en la cárcel, que se les da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente y luego, sin embargo, al entorno político de ETA, en la calle. Los adversarios en la cárcel y esta gente en la calle", ha dicho en una entrevista en Antena 3.

Ayuso ha asegurado que a Iglesias "no lo quieren en Madrid", según le trasladan a ella cuando acude a los barrios más humildes. La candidata del PP al 4M considera que Iglesias está "cargado de rencor y lleva un programa que fomenta la okupación, la expropiación y los adoquines en la calle, la quema de las calles, de los comercios".

"Él según pasen los días se va a polarizar todavía más porque está cargado de odio. El viene a Madrid simplemente a intentar frenar la desaparición de su proyecto político que está totalmente acabado y lo va a intentar de todas las formas y según yo le transmita más tranquilidad a los ciudadanos, y hable con más moderación, y con la paz que necesitamos, él va a demostrar la cara que tiene", ha manifestado.

Pero para Ayuso no solo Iglesias representa el odio, también lo hace la candidata de Más Madrid, Mónica García. "Es odio dos", ha dicho la presidenta madrileña que ha asegurado que García solo sabe reñir.

Sobre la llegada de turistas masivos de Francia por las restricciones laxas que hay en Madrid, Ayuso ha pedido que se deje de "criminalizarlos" y ha dicho que lo que necesita es más policía para controlar las fiestas ilegales. La presidenta regional ha defendido que Barajas sigue siendo un "coladero" porque aunque los turistas tienen que venir con PCR negativa, hay mucho fraude.