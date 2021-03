Pablo Iglesias exige al PSOE que incluya la regulación de los alquileres en la ley de vivienda: "Lo que se firma, se cumple"

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha lanzado este jueves una advertencia al PSOE sobre la ley de vivienda que está negociando su departamento con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y de cuyo borrador los socialistas han excluido la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. "Cuando se firma un acuerdo de Gobierno está para cumplirse", ha asegurado en un breve discurso tras firmar con patronal y sindicatos el acuerdo para inyectar hasta 6.000 millones en el sistema de Dependencia. "No cumplirlo es faltar al respeto a los ciudadanos", ha dicho. Y ha añadido: "Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos".

Iglesias ha defendido que el acuerdo de la coalición recoge incluye "regular el precio de los alquileres". Pero el PSOE defiende que su propuesta de bonificar fiscalmente a los propietarios que bajen las rentas que cobran a los inquilinos cumple con ese documento. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado esta mañana que espera que Unidas Podemos "reconsidere" su rechazo al borrador presentado el miércoles por Transportes, con dos meses de retraso sobre lo acordado en el pacto de Presupuestos. Y 48 horas después de que el secretario general de Podemos anunciara que abandona el Gobierno para liderar la candidatura de su partido a la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Es justo lo contrario que ocurrió durante las elecciones catalanas del pasado mes de febrero.

No ha sido la única referencia a la ley de vivienda del día. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado el documento del ministerio de José Luis Ábalos al señala que la propuesta "supone darle dinero del contribuyente al que más tiene". "Rectificarán", ha vaticinado. Montero también ha señalado que "si la ley incumple el acuerdo, solo puede salir con el apoyo del PP" en el Congreso lo que implicaría, de hecho, "un cambio de socio del PSOE". Y ha concluido: "Lo que se firma es palabra sagrada".

En clave madrileña, Iglesias ha respondido al lema que ha planteado Isabel Díaz Ayuso para la precampaña, "comunismo o libertad", y que anunció precisamente en respuesta a la candidatura del líder de Podemos. "La libertad no es la libertad de imponer precios abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna", ha dicho, para defender que su posición supone "cerrar filas con un principio constitucional". Iglesias ha argumentado también contra Ábalos, sin citarlo: "La vivienda no es solo un bien de mercado, es un derecho".

Acuerdo en Dependencia

Iglesias ha defendido el acuerdo que ha suscrito este jueves con CCOO, UGT y la CEPYME y que permitirá "inyectar hasta 6.000 millones al sistema de Dependencia en los próximos tres años. Al acto no ha acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pese a que estaba previsto y a que de ese montante una parte muy sustancial irá directamente a las empresas que prestan los servicios de atención a personas dependientes.

Iglesias ha asegurado que "hace poco más de un año nadie pensaba que la Vicepresidencia y los ministerios de Unidos Podemos podrían llegar a acuerdos con patronal y sindicatos", como ha ocurrido de forma ininterrumpida desde enero de 2020. Primero, para subir el SMI; luego, para los ERTE y otras medidas para contener la crisis económica provocada por la pandemia o para la reforma de la figura de los riders, entre otras.

"Gobernamos y llegamos a acuerdos", ha defendido Iglesias, quien ha dicho que este jueves se "repara una injusticia" y se da "la vuelta a una manera de gestionar las crisis que hizo daño a la patria, recortando derechos y con políticas de austeridad enormemente ineficaces". El vicepresidente segundo ha asegurado que el plan firmado pondrá final a que "230.000 personas con el derecho a esta prestación no la reciben" y que la "precarización de las trabajadoras, casi todas mujeres". "En un solo presupuesto vamos a revertir los recortes" del PP, ha concluido.