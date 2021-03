El líder de los empresarios planta a Pablo Iglesias en un acto sobre dependencia tras su decisión de presentarse a las elecciones

La campaña electoral en la Comunidad de Madrid está alterando hasta las mínimas normas de cortesía. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha decidido dejar plantados al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y al resto de los agentes sociales en la firma del acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia. Varias fuentes aseguran que la razón para no asistir al acto es la negativa del líder de los empresarios a salir en la foto con Iglesias, una vez que este ha anunciado su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Además de Iglesias al acto han asistido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unaí Sordo, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. El acuerdo establece como objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes; asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia son adecuadas; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes.

Fuentes de la patronal justifican la ausencia de Antonio Garamendi porque finalmente "no han acabado de cuadrar agendas". La asistencia del presidente de la organización empresarial a la firma de este acuerdo estaba prevista en la agenda de la CEOE, que ya ha eliminado el enlace en su página web. Sin embargo, se puede consultar en la caché, como figura en la siguiente imagen.

Sobre el plantón de última hora, desde CEOE explican que "ha habido cambios de agenda porque había que ir a Canarias a una firma del Plan Sumamos" y destacan que al acto ha asistido el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. El Plan Sumamos es una iniciativa de la propia CEOE, de su fundación, para amplificar la capacidad de testeo y cribados de la COVID.

Las elecciones a la Comunidad de Madrid se han convertido en la última excusa para no cerrar acuerdos por parte de la CEOE. Los empresarios no quieren ni oír hablar del desmontaje de la reforma laboral del PP. Este fue el balance de la primera reunión de diálogo social que tiene por objeto, precisamente, derogar parte de esa legislación del Gobierno de Mariano Rajoy, así como revisar otros aspectos de la normativa laboral para reducir la excesiva temporalidad del empleo, por ejemplo. Las patronales CEOE y Cepyme se cerraron en banda este miércoles a retomar la negociación ya iniciada antes de la pandemia con el argumento de que "no es el momento". Debido a la crisis por la COVID, pero también se aferran a otro motivo: las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.