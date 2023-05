Pablo Iglesias reivindica en Madrid la importancia de Podemos: “No somos el PSOE, no queremos parecernos al PSOE”

Podemos ha recurrido a su fundador, Pablo Iglesias, para impulsar al partido en Madrid y Valencia en la recta final de la campaña. El ex secretario general ha participado este jueves en mitin en la capital para impulsar las opciones de Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor y lo ha hecho con un discurso lleno de las reivindicaciones habituales del partido sobre su valentía y con una fuerte contraposición con las otras opciones de la izquierda. “No somos una izquierda cómoda”, ha defendido. “No somos el PSOE, no queremos parecernos al PSOE, tenemos un proyecto de país distinto”, ha lanzado.

“El Gobierno no es un terreno para repartir sonrisas sino un terreno de combate contra un partido con el que tenemos profundas diferencias ideológicas”, ha dicho el ex secretario general del partido para lanzar un mensaje velado a Yolanda Díaz, en un discurso en el que ha reprochado a Manuela Carmena que prescindiese de Podemos hace cuatro años y en el que se ha revelado contra la “izquierda cómoda”.

Iglesias no se había metido de lleno hasta ahora en la campaña de las municipales y autonómicas del próximo domingo, la primera gran campaña que afronta desde su salida del Gobierno y de la política. El exlíder de Podemos había participado en la primera semana en un acto en Canarias y estuvo en otro hace unos días en Baleares. Pero para los últimos dos días antes de la jornada de reflexión, Iglesias va a ser una pieza fundamental de la caravana de actos, primero con el de este jueves en Madrid y el viernes para participar en el cierre de Unides Podem en València, donde apoyará al candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, y la aspirante a la alcaldía, Pilar Lima.

En estos dos días, Podemos, en coalición en estos territorios con Izquierda Unida y Alianza Verde, necesita reunir los apoyos suficientes para quedar por encima del 5%, el umbral que les otorga representación en esas plazas, donde son además claves para las opciones de la izquierda. Si Illueca mantiene sus escaños en les Corts, las posibilidades de una reedición del pacto del Botànic; si Jacinto conserva representación en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tendrá más difícil la mayoría absoluta; si Sotomayor entra en el Ayuntamiento, la izquierda podría desbancar a José Luis Martínez-Almeida de Cibeles.

La expectación que ha generado la participación de Iglesias en un acto con Jacinto y Sotomayor en Lavapiés había movilizado a la militancia, que finalmente ha tenido problemas para entrar en el espacio Rastro del barrio, donde la organización trasladó el evento por previsión de lluvia. Ante la imposibilidad de meter a todo el mundo que se había acercado en el centro cultural, Iglesias ha acompañado a los candidatos a la calle, ha agarrado un altavoz y ha arengado a la gente desde ahí.

“En los momentos cruciales que decidieron el cambio, la valentía de Podemos fue condición de posibilidad para cambiar las cosas, para defender la sanidad, la vivienda, la defensa de las personas racializadas”, ha dicho. “La historia de Madrid dice que los cambios solo llegan cuando la gente es valiente y creo que esta fuerza ha demostrado quién pone la valentía para llevar a los mafiosos a la cárcel”, ha proseguido.

Pablo Iglesias, ya dentro del edificio, ha propuesto un guion de serie de televisión al creador de The Wire, David Simon. Una serie con dos escenas iniciales de esta campaña, la de Alejandra Jacinto, la candidata de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde a la Comunidad de Madrid, mostrando a Isabel Díaz Ayuso la cara de su hermano impresa en una camiseta y la frase de Pablo Casado sobre las comisiones que cobró por negocios con la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Y una segunda escena de arranque con la colleja que propinó el empresario Florentino Pérez al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hace apenas unos días. “Almeida es un pelele de Florentino”, ha dicho Iglesias en un momento de su discurso.

“Os voy a contar un secreto”, ha avanzado Iglesias. “¿Sabéis que el PP llamó a Podemos? No habléis de Tomás Díaz Ayuso y os ofrecemos un buen trato media vuestros candidatos. La respuesta la podéis ver en una lona del barrio Salamanca”, ha relatado el fundador de Podemos.

Iglesias ha dedicado a partir de ahí varios minutos a defender la relevancia de Podemos en el espacio de la izquierda. “Muchos me dicen: no se puede ser tan valiente ¿De qué sirve? ¿Para quedarse en la esquinita del tablero? Muchos dicen, ser valiente solo sirve para que te machaquen, para no salir en La Sexta y sin eso no puedes tener buenos resultados”, ha dicho sobre las reflexiones que ocurrieron en Podemos durante su liderazgo y que se siguen dando, siguiendo ese análisis, en la izquierda actualmente. “Puede que ser valiente no sirva para nada. Puede que sirva para que te jodan la vida. Pero la pregunta es: ¿ser cobarde para qué ha servido en Madrid?”, ha dicho.

Esa reflexión ha servido al ex secretario general para criticar algunas de las decisiones de Manuela Carmena durante su tiempo en el Ayuntamiento de Madrid. “Cuando había 'motor Podemos', Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid”, ha argumentado. Pero, según ha proseguido, cuando la exalcaldesa se dejó convencer por Florentino Pérez para autorizar la operación Chamartín, el macroproyecto urbanístico que transformará el norte de la ciudad, las cosas empezaron a cambiar. “Cuando Florentino Pérez le dijo preséntate sola, la derecha recuperó el poder en el Ayuntamiento de Madrid”, ha añadido para hablar del momento en el que Carmena junto con Íñigo Errejón decidieron salir fundar Más Madrid.

Luego, ha lanzado varios mensajes velados a Yolanda Díaz y su talante político a la hora de construir el proyecto político de Sumar. “El Gobierno no es un terreno para repartir sonrisas sino un terreno de combate contra un partido con el que tenemos profundas diferencias ideológicas”, ha dicho. “El Gobierno no está para repartir abrazos con quien entiende que está bien la ley de seguridad ciudadana, con quien traiciona al pueblo saharahui. En el Gobierno se está para sacar cosas a favor de la gente con toda la cordialidad, la buena educación, pero no somos el PSOE, no queremos parecernos al PSOE, tenemos un proyecto de país distinto al del Partido Socialista”, ha insistido.

“Somos una pieza no autosuficiente, pero imprescindible”, ha razonado. “¿Hubieran sido posibles Manuela Carmena, Ada Coalu o Kichi sin Podemos? Yo creo que no y que las personas que gobiernan en esos lugares lo saben”, ha lanzado después para defender la importancia de estar en los Gobiernos y defender la entrada de la izquierda en los gobiernos. “Desde el Parlamento no se cambia nada. ¿Existiría le trabajo de Yolanda Díaz si fuese parlamentaria? ¿Las leyes de igualdad, la ley de vivienda si estuviésemos diciendo cosas muy de izquierdas en el Gobierno? Claro, que no. Eso es lo que temen de Podemos, que no es una izquierda cómoda”, ha cerrado.