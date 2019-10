El padre del pequeño Sergio dice que su hijo tenía miedo de no volver a verlo

Sergio Fernández, el padre del niño de 7 años presuntamente asesinado por su madre en Almería, ha revelado este miércoles que su hijo "tenía miedo" de no volver a verlo y ha lamentado que nadie le hizo caso durante meses cuando advertía sobre la situación del menor, por lo que ha pedido que se "depuren responsabilidades".

"La madre amenazaba al niño con que se lo iba a llevar. Pensaba que eso es lo que iba a hacer, que se lo iba a llevar por ahí y no iba a volverlo a ver (...) El niño tenía miedo de no volverme a ver", ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación en Alcolea (Almería) junto a su abogada, Josefa Antonia Castillo.

Ha relatado el presunto acoso al que lo sometió A.M.B.L., de 38 años, desde el pasado mes de abril, cuando Sergio Fernández fue absuelto en una causa por malos tratos y se retiró una orden de alejamiento que pesaba sobre él.

El 14 de junio este supuesto acoso se le hizo "insoportable" y lo denunció ante la Guardia Civil, así como que su hijo Sergio, que vivía con su madre, no iba al colegio, no recibía los alimentos a su hora, y no recibía los cuidados necesarios.

También ha explicado que el 10 de octubre, el día en que murió el niño, una trabajadora social de Huércal de Almería, donde residía el pequeño con su madre, le comunicó que no había realizado un informe solicitado tras una denuncia presentada en junio y que tenía "casos más graves".

Este informe era reclamado por el padre para presentarlo en un nuevo juicio que declarase firmes las medidas urgentes acordadas tras la vista del 4 de octubre que le concedían la guarda y custodia de su hijo.

Únicamente ha valorado la actuación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que actuó con "diligencia", y ha criticado las de la Guardia Civil, Asuntos Sociales y otros organismos implicados.

También ha dicho que temía que su expareja lo denunciara nuevamente por violencia de género y se iniciase de nuevo un proceso contra él.

Ha relatado cómo la mujer le telefoneaba de forma insistente y tenía diferentes encontronazos con distintos miembros de su familia, llegando incluso a "perseguir" a una tía suya.

"Hemos dado todos los pasos necesarios, cada vez que ha pasado algo hemos ido a poner una denuncia ante la Guardia Civil, la Policía Nacional o al Juzgado de Guardia (...) A mí del juzgado me desalojaron", ha dicho Fernández, que ha explicado que el 23 y 24 de septiembre denunció ante estas instancias la remisión por parte del niño de unas notas de voz a su abuela en las que le decía que su madre "le pegaba" y que no quería estar con ella.

Ha lamentado que en su caso, por "ser un hombre y además tener el agravante de una denuncia por malos tratos anteriores, aunque salí absuelto, cuando iba a poner una denuncia me decían que no iba a valer para nada, que lo que tenía que hacer era guardarme de que ella quisiera denunciarme a mí".

Su abogada no ha dudado de la imputabilidad de la detenida y ha subrayado que de lo que se habla en este caso es de "un señor que estaba siendo acosado, que puso denuncias por ese acoso, que tenía un hijo y ha puesto denuncias por determinados hechos y nunca se ha actuado con la rapidez con la que se debía actuar".

El pasado 12 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido (Almería) decretó el ingreso en prisión provisional por un delito de asesinato de la madre de Sergio, que según los primeros indicios fue estrangulado.