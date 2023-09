Podemos pide juzgar por “lawfare” a los jueces de Neurona tras el cierre del caso

Podemos quiere que el juez del caso Neurona y todos los que han cometido “lawfare” contra el partido “rindan cuentas” y “sean juzgados”. La portavoz de la formación Isa Serra ha trasladado esta petición después de que el juez Juan José Escalonilla decidiera la semana pasada cerrar después de tres años la investigación dentro de esa causa contra Juan Carlos Monedero y apartar al propio partido.

Caso Neurona: dos años de la causa que empezó con "rumorología" y terminó buscando niñeras de Podemos

“Pedimos que los jueces que conspira contra Podemos rindan cuentas y sean juzgados y que los medios que tantas portadas han dedicado contra Podemos dediquen ahora el mismo tiempo a decir que esto era una operación política contra Podemos”, ha dicho este lunes Serra en una rueda de prensa.

El juez Escalonilla investiga desde 2020 una denuncia del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en la que apuntaba a media docena de irregularidades contables en el seno del partido político. La mayor parte de esas piezas de investigación, entre ellas la que indagó en si la ministra Irene Monteró usó a trabajadoras del partido como niñeras de forma ilegal, han quedado archivadas y el magistrado solo investigaba determinadas facturas pagadas o cursadas en 2019 a la consultora Neurona tanto por parte del partido como por parte de Juan Carlos Monedero, una parte de la causa que decidió cerrar la semana pasada.

El magistrado explicó que todo sigue pendiente de un último informe pericial que determinará si los pagos del partido a la consultora mexicana fueron o no legales y si existió algún tipo de delito electoral, pero decidió cerrar la causa contra Monedero. En cuanto al partido, imputado en la causa, el juez dictó un auto rechazando su petición de archivo del caso pero firmó otro en el que acepta que la formación de Ione Belarra quede apartada ya que el delito electoral que se investiga no puede ser atribuido a un partido político.

Serra ha calificado esa investigación de una “campaña de difamación” que se ha extendido tres años y medio “a base de mentiras gracias a medios de comunicación y determinados jueces como Escalonilla”. “Es uno más de los procesos contra Podemos y uno más de los que han quedado archivados”, ha recordado Serra que ha aprovechado para pedir que todos los jueces que han “conspirado” contra el partido rindan cuentas.

“No es no solo una campaña contra Podemos sino contra la democracia, el lawfare trata de subvertir la democracia. Por eso queremos insistir en que esto no acabe aquí, que haya una reparación contra Podemos, contra la democracia y que esto no vuelva a suceder”, ha cerrado.