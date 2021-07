PNV se suma a la petición de Urkullu para que Sánchez dé herramientas a las comunidades para enfrentar la pandemia

Dice que "cansa" que el Gobierno no dialogue con los partidos "más leales", pero cree que se agotará la legislatura, y no hay alternativa

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha sumado este miércoles a la petición del Lehendakari, Iñigo Urkullu, para que el presidente, Pedro Sánchez, facilite herramientas jurídicas a las comunidades autónomas con el fin de poder enfrentar la quinta ola de la pandemia de la covid-19 con medidas que no puedan ser tumbadas por los tribunales. "Estamos dejados de la mano de Dios", ha afirmado.

En una entrevista concedida a la Cope, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que el Gobierno "se apresuró muchísimo" al poner fin al estado de alarma. "Quiso cerrar los ojos y avanzar muchísimo con su derogación para salvar la temporada turística y coadyuvar a que la situación económica en sectores como hostelería o sector servicios reviviera o saliera un poco de la crisis", ha apuntado.

A su juicio, todo ello hizo que "pareciera que todo estaba superado", que la gente se quitara las mascarilla y no hubiera toques de queda, y la quinta ola ha venido a "recordar la realidad". "Nos ha puesto en nuestro sitio y hoy, de una manera menos grave que en olas anteriores, pero tenemos un serio problema en muchos sitios", ha añadido.

Lo peor de todo, según ha apuntado, es que, al no haber sustituido el estado de alarma por alguna otra figura jurídica, las comunidades autónomas, a las que "se ha endosado desde ahora la gestión", encargándoles "la misión ingrata de hacer frente" a la pandemia en esta situación, no tienen herramientas jurídicas o capacidades para ello.

Para el presidente del EBB, esto se ve cada día porque los Tribunales Superiores de Justicia, que disponen de una "jurisprudencia muy dispersa", autorizan unas medidas de ciertas autonomías, mientras que otros las deniegan en otras.

En todo caso, ha destacado que los tribunales "están corrigiendo, día a día, las cosas que quieren hacer las comunidades autónomas para limitar los efectos de la quinta hora". "Se quiso correr demasiado cuando no se podía por salvar la temporada turística, pero lo peor es que parece que esta ya no es una cuestión del Gobierno del Estado, sino de las comunidades autónomas, y estamos un poco dejadas de la mano de Dios o de la mano del Gobierno central. No tenemos los elementos necesarios para actuar", ha reiterado.

LOS PROBLEMAS CON EL GOBIERNO

El líder del PNV ha afirmado que este miércoles en el Congreso de los Diputados "se verá una bonita metáfora de lo que está siendo todo este tiempo político", en referencia a la convalidación de varios reales decretos ley que ya se encuentran en vigor.

"El Gobierno administra y manda cosas al Congreso, como si tuviera mayoría absoluta, no ya del Gobierno, sino del propio PSOE", ha indicado, para criticar que "utiliza el instrumento de los decretos ley" que pone al resto de partidos frente a "un trágala" porque, o lo asumen en su globalidad o la situación de estabilidad política se compromete tanto que parece que somos nosotros los que nos cargamos el Estado", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo no hable ni con las formaciones que le son "más leales". "Todo te lo presentan de la noche a la mañana, tienes que decir sí o no, no hay capacidad de negociación. No hay luego una apertura de diálogo para intentar recomponer las cosas que no nos gustan a los demás. Eso llega un momento en el que cansa. La principal tara de este Gobierno es que habla poco con los que le apoyamos, necesitando tantos apoyos", ha indicado.

Para Andoni Ortuzar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se la juega" en el tema de los Fondos Europeos, porque "tiene que hacerlo bien", pero también en el tema de la territorialidad. En cuanto a los fondos Next Generation, sí ha mostrado su temor de que no se gestionen bien porque su "obsesión" es que vayan a la transformación económica del Estado ""y no a tapar agujeros".

A su entender, también va a ser "clave" el tema territorial porque se ha demostrado que al Estado "el traje de las autonomías del 78 se le han abierto las costuras" y hay que "confeccionar uno nuevo". Además, ha recordado a Sánchez que está en La Moncloa "por el impulso político de los que están a disgusto con el actual marco territorial y que hay que dar una solución".

"Nosotros no le obligamos a que comulgue al cien por cien con nuestros postulados, pero sí que ponga sobre la mesa cuál es la alternativa del PSOE a los problemas territoriales del Estado", ha señalado.

El presidente del EBB cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura y ha recordado que el PP, que podría ser la alternativa, "tampoco está haciendo gran cosa" para que los partidos que ahora apoyan al Ejecutivo pudieran "no tan siquiera pensar en un cambio de alianzas". "El Partido Popular nos expulsa todos los días al resto de partidos que no comulgamos con su ideario político", ha añadido.

NUEVO ESTATUS

Andoni Ortuzar cree, además, que en Euskadi se puede articular un nuevo estatus "respetuoso con las demandas de la sociedad vasca", sin "tocar" la Constitución, y recurriendo a la Disposición Adicional Primera de la Carga magna y a la Disposición final del Estatuto de Gernika.

No obstante, ha explicado que el PNV tampoco se cierra a que alguien pueda proponer un nuevo marco constitucional, aunque cree difícil que, en la actual situación, pueda haber un consenso "suficiente para dar un salto a una Constitución más aperturista en el tema de las identidades nacionales, en el tema del Estado plurinacional".

"Ojalá fuerámos capaces, entre todos, de crear un clima político de suficiente sosiego para poder hablar de todo esto", ha indicado, para precisar que es el Gobierno ahora el que debe poner sobre la mesa "cuál es su ofrecimiento a Euskadi, a Cataluña", de cara a "una cohesión del Estado desde unos parámetros de mayor libertad y de que las naciones que lo componen estén a gusto".