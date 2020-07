La Policía trata de localizar a Alvise Pérez para notificarle una demanda de Manuela Carmena por difundir un bulo contra ella

La Policía trata de localizar a Alvise Pérez (nombre ficticio) después de que Manuela Carmena haya presentado una demanda contra el exasesor del que fuera dirigente de Ciudadanos Toni Cantó. En una providencia del 7 de julio, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la jueza del Juzgado de primera instancia número 59 de Madrid solicita a la Dirección General de la Policía que se facilite el DNI de Luis Pérez Fernández (nombre real de Alvise), para averiguar su domicilio y poder notificar así la demanda presentada contra él por la exalcaldesa de Madrid.

Carmena ha presentado una demanda contra Alvise Pérez por difundir un bulo contra ella en Twitter. Carmena anunció que presentaría la denuncia en una entrevista en eldiario.es el pasado 8 de abril después de que Pérez la hubiera acusado de recibir en su domicilio un "respirador" de la empresa VitalAire para "evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles".

"Es algo que no puedo tolerar", defendió entonces Carmena que ya había aclarado previamente que se trataba de un bulo: nunca estuvo enferma ni recibió un respirador como el que se utiliza para tratar a enfermos de coronavirus. "Cuando era alcaldesa, cuando estás desempeñando un cargo político, antes de utilizar los resortes judiciales quizás tienes que ser más prudente. Ahora lo he visto muy claro, no puedo tolerar una calumnia de esas características y estoy llevando los pasos necesarios para presentar una acción judicial contra esa persona", dijo entonces la exprimera edil en una conversación telemática en 'Confinados' con el director de eldiario.es Ignacio Escolar. "Fue una mentira para hacer daño", concluyó la exregidora.

Alvise Pérez es el alias que utiliza en esa red social Luis Pérez Fernández, el que fuera jefe de gabinete de Toni Cantó en las Corts Valencianes. Fue el responsable de su campaña a la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2019 y ya lo había acompañado en el Congreso de los Diputados.

Pérez puso en duda el pasado viernes que la exalcaldesa hubiera presentado la denuncia contra él. "Espero que la demanda que anunciaste contra mi (dónde está que yo la vea) sea más veraz que todas tus mentiras, alcaldesa", dijo Alvise en un tuit. Según ha podido comprobar eldiario.es esa demanda existe y el juzgado está a la espera de conocer su paradero para poder notificársela.

Alvise Pérez es conocido por los mensajes xenófobos y en línea con postulados de la extrema derecha sobre inmigración y violencia machista que acostumbra a lanzar en las redes sociales. Está desvinculado de Ciudadanos desde diciembre de 2019. En las últimas semanas ha centrado sus mensajes en la pandemia y ha difundido bulos como el dirigido contra Carmena. Antes ya había difundido otro sobre la salud de Pablo Iglesias. Pérez ha sido uno de los promotores de la denominada "manifestación online" para exigir la dimisión del Gobierno, un programa emitido en YouTube, promocionado por Vox, que alcanzó 400.000 espectadores.