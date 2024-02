La portavoz de la Plataforma 6F insulta a la Policía en las protestas del campo: “Os mató pocos la ETA”

Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F —que está detrás de parte de las movilizaciones del campo—, le dijo este sábado a varios agentes de la Policía que les “mató poco la ETA”.

Guzmán se enfrentó a la Policía este fin de semana después de que varios manifestantes intentaran saltar las vallas para cortar los accesos a la M-40 de Madrid y los agentes cargasen contra ellos. Les recriminó sus actuaciones y comenzó a gritar insultos: “Si levantáis la porra contra un español os las vais a ver... Os mató pocos la ETA, hijos de puta”, profirió, según recogieron las cámaras.

Un simple dispositivo policial, una mini carga y Lola Guzmán vocifera "Os mató poco la ETA hijos de puta"

Cuando se instrumentaliza la legítima revuelta de los agricultores, pasa esto.

Hay que acabar con estos fascistas, sí.

Pero también defender la agricultura social y familiar pic.twitter.com/oaJZIpA1gT — Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) 10 de febrero de 2024

Guzmán publicó un vídeo el domingo para “rectificar por las palabras de acaloramiento” del día anterior en el que asegura que le “apuntaron con una metralleta” para que no “fuera a defender” a sus “compañeros”.

La portavoz de la plataforma 6F describió la situación como una “emboscada” de la UIP que llevó a los manifestantes “a un barranco” y aseguró que había recibido llamadas de asistentes a la convocatoria diciendo que les iban a “matar”. “A mí me apuntaron con una metralleta para que no fuera a defender a mis compañeros, fue un momento muy duro, no se lo deseo a nadie, y dentro de mi acaloramiento recordé los momentos más duros de España con la Policía. La Policía se está portando muy mal con nosotros”, dice en ese vídeo.

Lola Guzmán arrepentida, pero no mucho.

Pero vamos a desmontar las mentiras de esta señora.

1) No hubo ninguna emboscada de la UIP, se saltaron un cordón policial para invadir la M40.

2) No había ni agricultores ni ganaderos.

3) Ni te apuntaron con metralleta ni sacaron pistolas. pic.twitter.com/Y5jmCl8Adh — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 11 de febrero de 2024

A Guzmán, vinculada en el pasado a Vox, se le ha podido ver en vídeos difundidos en redes sociales alimentando el bulo de que las estelas de aviones en el cielo (generadas por la expulsión de vapor de agua y gases de las turbinas) son una fumigación letal. “Eso no son nubes. Eso es el veneno que nos han soltado esta noche. Estamos enfermando las personas porque según estas élites aquí sobramos la mitad”, asegura.