El PP alienta el temor a un atentado terrorista en España por la escalada de la guerra entre Israel y Hamás

“Le pedimos a los ciudadanos que estén alerta, que tengan ciertas precauciones”. Las palabras son del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, preguntado este viernes en Telecinco sobre los posibles riesgos de atentado ante la escalada del conflicto entre Israel y Palestina de las dos últimas semanas. El líder del PP no ha querido así esperar a la reunión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantendrá esta tarde con representantes de los partidos políticos, y en los que informará de las posibles repercusiones para la seguridad de los españoles.

Feijóo ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por no informarle de la situación actual. “El candidato Sánchez no me ha dado ninguna información en materia antiterrorista y en materia de conflicto con la guerra en Oriente Medio”, ha apuntado en la entrevista.

El líder de la derecha ha planteado la necesidad de “mandar un mensaje de tranquilidad”, aunque inmediatamente ha añadido: “De tranquilidad responsable”. Feijóo ha señalado que los “socios” europeos, los “·vecinos franceses y alemanes” están “en situación de tensión”. “Y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad, ¿no?”, ha apuntado. “Creo que hay que ser prudente al respecto”, ha reiterado, para lanzar el aviso de que los ciudadanos estén “alerta” y tomen “ciertas precauciones” que no ha detallado.

Con todo, Feijóo no ha secundado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ayer mismo pidió al Gobierno elevar el nivel de alerta antiterrorista, de 4 a 5, para la inminente campaña de Navidad, lo que implicaría que el ejército patrullara las calles de España. “En las fechas que se acercan en la ciudad de Madrid, con grandes aglomeraciones de personas, parecería razonable que se pudiera adoptar esa decisión”, afirmó después de la Junta de Gobierno, informa Europa Press.

El Ministerio del Interior ordenó este martes, tras reunir a la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, que se adopten de forma inmediata “medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de alerta”, lo que conlleva un refuerzo de dispositivos en “puntos especialmente sensibles por todo el territorio nacional y el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero, de momento, no se ha planteado elevar el nivel de alerta al máximo. Marlaska ya reprochó ayer a Almeida sus palabras, y aseguró desde Luxemburgo que “ningún representante debe hacer política partidista” con el terrorismo, informa Irene Castro. El ministro del Interior recordó que decidir el nivel de alerta antiterrorista “no es” algo “caprichoso”, sino que lo deciden “profesionales de las fuerzas de seguridad”.

Feijóo sí ha arremetido contra Sánchez por su supuesta incomparecencia en la resolución internacional del conflicto. “No se cuenta ni siquiera con el presidente de turno de la UE porque no es capaz de organizar su Gobierno”, ha dicho.

“Nosotros no sabemos si el presidente del Gobierno habla con Netanyahu. Tampoco sabemos si le ha llamado. No sabemos si le coge el teléfono o no. No ha informado a nadie, no ha informado de cuál es la situación y el protagonismo de España en ese conflicto que hemos de resolver. Porque la gente se está muriendo, porque está habiendo unos actos bélicos durísimos aquí, a muy pocos kilómetros de la frontera de la Unión Europea y es el presidente de turno”, ha dicho.

Feijóo ha asegurado que si él fuera el presidente del Gobierno “claro que hubiera ido Israel” a visitar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y a mostrar su solidaridad con Israel. Una actitud sustancialmente diferente a la de quien fuera el último presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, quien en 2012 pidió “contención” a Israel durante una rueda de prensa en la Moncloa.

Tras las palabras de Feijóo, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha rebajado el tono. En una comparecencia no prevista ante la prensa, la número dos del PP ha dicho que ella va a “escuchar” a Marlaska en la reunión de esta tarde y que, después, llegarán las “valoraciones”. “Le corresponde al Gobierno, en primer lugar al ministro, informar sobre las decisiones. El momento de la valoración será después de escuchar lo que el Gobierno tiene que transmitir en un tema tan delicado como es la seguridad”, ha concluido.

