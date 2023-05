El PP asume que no se puede ilegalizar a EH Bildu y forzará al PSOE a votar sobre sus pactos tras el 28M

ETA no termina para el PP el 28 de mayo. Seguirá, como mínimo, hasta las elecciones generales previstas para el próximo mes de diciembre. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ya ha asumido que no se puede ilegalizar a EH Bildu por meter en sus listas candidatos condenados por pertenencia a banda terrorista o incluso por haber cometido asesinatos en el pasado. Pero no tienen intención de soltar una presa que, según sus gurús demoscópicos, le está viniendo bien en esta campaña. Y, creen, les vendrá mejor para los comicios de final de año. Por eso llevará al Congreso una votación para “no pactar con Bildu mientras mantenga en sus listas y estructuras a personas relacionadas con ETA”.

El PP ha registrado esta misma mañana una proposición no de ley en el Congreso que insta a “romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente”. Pero no solo. Los de Feijóo plantean la exigencia al Gobierno (aunque el objetivo es el PSOE) de “no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas”.

El PP ahonda así en el tema, pese a decir que no lo han puesto ellos en el centro del debate, un día después del duro cara a cara entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Senado. Un debate que para el PP fue “clarificador” ya que, según fuentes de la dirección, el presidente “por omisión” dijo “que va a seguir pactando con Bildu y que la gobernabilidad [con la coalición] es posible en el País Vasco y Navarra”.

El PP da por perdidas todas sus opciones políticas en ambas regiones. El análisis es que hay poco que rascar en esas comunidades, pero mucho rédito electoral en otras latitudes. De hecho, los de Feijóo sostienen que la “nacionalización” de la campaña les viene bien a ellos, y mal al PSOE y sus candidatos locales y autonómicos.

En el PP se abren además a ceder los votos del PP al PSOE en Navarra o Euskadi para evitar que pacte con Bildu. Eso sí, Sánchez debe firmar un compromiso global que afecte no solo a esas comunidades, sino también al Congreso. Porque el objetivo es impedir su reelección.

Feijóo acusó ayer mismo de “inmoral” a Sánchez. En su entorno abundan en esta idea. “Lo que ocurrió en el Senado tiene que votarse. El presidente no tiene límites”, han apuntado este miércoles fuentes de la dirección del PP, que lamentan “que mucha población, sobre todo la juventud de menos de 30, no han vivido, no recuerdan y no conocen” lo ocurrido con ETA.

En el PP reconocen que la legislación actual no impide que EH Bildu presente a exterroristas en sus listas. Por esop plantean modificar la ley electoral. No para “ilegalizar” a la coalición vasca, como pide Vox, sino para “exigir un plus de inelegibilidad a determinadas personas”. En el PP asumen que este planteamiento “toca la Constitución y el derecho al sufragio activo y pasivo”. Y consideran que el planteamiento de Vox de ilegalizar es “un brindis al sol”.