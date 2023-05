Feijóo reclama a Sánchez que prometa no pactar más con Bildu y el presidente le responde: “ETA es lo único que tienen”

La presencia de exterroristas de ETA en las listas de EH Bildu ha irrumpido en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, y ha dominado el último cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes del 28M. El dirigente gallego ha intentado sacar a Sánchez el compromiso de que no pacte con la coalición vasca ninguna ley en el Congreso, mientras el jefe del Ejecutivo le ha reprendido: “ETA es lo único que tienen”.

La sesión de control en el Senado ha estado dominada en su arranque por ETA más de una década después del alto el fuego definitivo que concluyó con el final de la violencia terrorista en Euskadi. Feijóo, quien ha endurecido su posición al calor de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, ha parafraseado unas palabras del propio Sánchez en 2019, cuando dijo que no tenía intención de pactar con Bildu.

“Tomo prestadas palabras suyas: ‘Con Bildu no voy a pactar. Con Bildu, lo repito, no voy a pactar. Si queréis lo repito otra vez”, le ha dicho. “Pues sí, hoy más que nunca queremos volver a oírlo. Venga, repítalo otra vez, señor Sánchez”, ha conminado.

El líder del PP ha señalado a Sánchez por ser “más cruel con el PP que con Bildu”. “Ese es usted. Un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas”, ha añadido. Feijóo ha reclamado “que Bildu rectifique de forma completa y de verdad”, que los siete exetarras “formalicen ante la Junta Electoral la renuncia a estar en las listas” y que se haga “extensiva” a los demás condenados que sí siguen en las candidaturas

“¿O le parece bien que se vayan los que apretaban el gatillo y se queden los que les daban las pistolas? Todo el mundo sabe que han renunciado por conveniencia electoral; y por la suya, señor Sánchez”, ha cuestionado.

Feijóo ha concluido que “si lo de Bildu no es decente”, en referencia a las palabras de Sánchez sobre las listas de la coalición vasca. Y ha terminado: “Tampoco es decente que pacte usted con ellos. Si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea. Garantice de una vez que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber. O rompe con Bildu o rompe con la decencia. Rompe usted con Bildu o con la decencia”.

Sánchez: “ETA dejó de existir”

En la Moncloa no tenían dudas de que el líder del PP aprovecharía el cara a cara en el Senado para incidir en ETA como estrategia de campaña y por eso el presidente llegó a la Cámara Alta con la intención de no esquivar el cuerpo a cuerpo e incluso de bajar al barro que eligiera Feijóo para jugar el partido. “El PP desde el Gobierno negoció con ETA y ustedes se rebajaron a la infamia de llamarlos Movimiento Vasco de Liberación Nacional”, ha tirado de hemeroteca Pedro Sánchez, quien ha añadido: “Con Miguel Ángel Blanco recién asesinado el gobierno del PP acercó a 120 presos, excarceló a 311 y lo justificó el señor Aznar diciendo que tomar posesión de un escaño siempre es mejor que empuñar las armas”.

En su respuesta, Sánchez ha insinuado que el problema del PP es que ETA ya no existe. “La democracia española derrotó a ETA hace 12 años y a lo mejor a ustedes les cuesta escucharlo”, dijo para insistir en que todo ello se produjo bajo gobiernos socialistas. “ETA dejó de existir para el PP y VOX y lo hizo con un presidente, un ministro del interior y un lehendakari socialistas, y eso es algo que no pueden soportar”, recriminó.

El presidente del Gobierno ha hecho repaso a las declaraciones de actuales dirigentes del PP como el portavoz nacional, Borja Sémper, o el portavoz en el Senado, Javier Maroto, para criticar “el cinismo” de los populares. “Fue el señor Sémper quien dijo poco después de la extinción de ETA que lo importante es que ETA se había acabado y que había que construir cuanto antes el futuro también con Bildu. Y hace diez años dijo el alcalde de Vitoria, el señor Maroto, que no le temblaban las piernas por pactar con Bildu y que ojalá cundiera el ejemplo”, ha rememorado.

En pleno rifirrafe Pedro Sánchéz llegó a remontarse incluso a la gestión de los atentados de Atocha por parte del Gobierno de José María Aznar. “El PP mintió en el 11M y difamó a las víctimas por un interés puramente electoralista”, ha dicho, antes de soltar el último gancho a Feijóo. “Nadie parecía poder superar aquella infamia pero usted, con sus palabras de hoy, parece haber decidido igualarla”.