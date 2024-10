El PP descarta la moción de censura y prevé que Sánchez saque adelante los Presupuestos

El fantasma de la moción de censura fue fugaz. Las últimas maniobras judiciales del PP a raíz de las novedades que aportó la UCO al 'caso Koldo' apenas sirvieron para alimentar unas horas la rumorología en los pasillos del Congreso sobre la hipótesis de una mayoría parlamentaria capaz de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Un escenario al que ni el Gobierno ni Junts ni el propio PP habían dado apenas pábulo en los últimos días y que tardó poco en desmoronarse.

De manera premeditada o no, sí contribuyó a alimentar durante la mañana del martes esa posibilidad la presidenta de Junts, Laura Borràs. “Nosotros no descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo”, aseguró la dirigente independentista en una entrevista en Telecinco. Y las miradas apuntaron entonces a la calle Génova.

Fuentes de la dirección nacional de los populares se apresuraron a acallar el eco de las palabras de Borràs, que en ningún momento se tomaron en serio. “No estamos en eso”, apuntaron las mismas fuentes sobre la exdiputada, que hoy tiene un cargo de responsabilidad en Junts pero que no forma parte del núcleo duro de Carles Puigdemont que dirige las riendas del partido. Nadie del entorno del president ni del grupo parlamentario en el Congreso alimentó tampoco la senda que parecía marcar Borrás, que horas más tarde incluso se matizó a sí misma en redes sociales.

“Parece que existe interés en hacerme decir lo que no he dicho. Es absolutamente falso que Junts o su presidenta hayan abierto la puerta a ninguna moción de censura”, puntualizó.

Prácticamente a la misma hora, en la sala Campoamor del Senado, el vicesecretario de política territorial y autonómica del PP, Elías Bendodo, se reunía a puerta cerrada con cargos públicos de su partido y terminaba de pinchar la burbuja. El dirigente del PP aseguró a sus compañeros que no hay números para “una moción de censura”, para la que el PP necesitaría del apoyo de Vox y, además, de algún grupo de la mayoría de la investidura.

A tenor de lo dicho por Bendodo a los cargos territoriales a los que se dirigía, en el PP no parecen contar con que las opciones de una censura a Sánchez sean reales. Y tampoco ven factible que el presidente plantee una cuestión de confianza. De hecho, quien fuera mano derecha de Juan Manuel Moreno en Andalucía llegó a plantear incluso como escenario más probable que Sánchez pueda sacar adelante las cuentas de 2025.

“Tiene el agua al cuello, pero tiene un salvavidas ahora mismo para salvar la legislatura”, aseguró Bendodo en una intervención que pudo contrastar elDiario.es. El vicesecretario trasladó a sus portavoces de diputaciones, cabildos y consells insulares que “la cuestión de confianza verdadera que va a tener el Gobierno son los Presupuestos”, según se oye en la grabación de esa reunión a la que ha accedido este periódico. “Si hay Presupuestos es un respaldo a Sánchez, y yo no descarto que haya Presupuesto”, afirmó.

“Si hay Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cree que salva la legislatura. Puede ser. Tendría Presupuestos para el 25 y la posibilidad de prorrogarlos para el 26”, comentó antes de puntualizar: “Es muy posible que haya Presupuestos”. El dirigente del PP apuntó que la retirada del techo de gasto el mes pasado que decidió el Gobierno se debe a que “Junts y Esquerra” han pedido tiempo para hacer “su congresos” internos, que se celebran este otoño. “Y después negociarán”.

“Negociar unos Presupuestos es súper fácil con los otros grupos, tú cedes lo que te piden y tienes Presupuestos. Como este Gobierno tiene la gran capacidad de ceder en todo para seguir, yo me atrevo a decir que es muy posible que haya Presupuesto. O como mal menor, que haya techo de gasto y ya veremos si hay Presupuestos”, concluyó.

Antes de que esa conversación se hiciera pública, desde el Gobierno y desde el PSOE también habían mostrado su escepticismo respecto a la capacidad de Feijóo de aunar una mayoría parlamentaria capaz de plantear una moción de censura contra Pedro Sánchez.

“La moción la tiene que poner el PP, que ha demostrado una cobardía absoluta porque en lugar de ponerla se va a los tribunales con un papelito”, dijo el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, durante su comparecencia tras la junta de portavoces.

En términos parecidos respondió a las preguntas de la prensa Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros. “No veo a Junts queriendo volver a 2017 de la mano de PP y Vox. Y tampoco creo que lo quiera la sociedad catalana”, dijo la ministra portavoz.

Tras los choques parlamentarios entre Junts y el Gobierno y desde la reunión que mantuvieron en Suiza el socialista Santos Cerdán y Carles Puigdemont con sus respectivos equipos de confianza, la interlocución entre ambas partes se ha reactivado en distintos espacios de negociación. Con la mirada puesta en los Presupuestos Generales del Estado negocia el Ministerio de Hacienda de manera discreta, por ejemplo, una nueva senda de estabilidad que contente a los independentistas catalanes. Algo parecido a lo que ocurre también desde hace semanas con un equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz en torno a la delegación de competencias de gestión migratoria.

El objetivo con el que trabaja el Gobierno es que esas conversaciones puedan cristalizar, tras lo congresos internos de ERC y Junts, en alianzas parlamentarias más sólidas que sirvan para sacar adelante los Presupuestos y que, de paso, sustenten su anhelo de una legislatura larga ahora atenazada por la escasa producción legislativa y por la ofensiva de la oposición en los tribunales y el caso Koldo, el primer caso de corrupción en un Gobierno de Sánchez que sitúa al ex número dos del PSOE al borde de la imputación.