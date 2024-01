El PP propone ilegalizar los partidos que promuevan referéndums de independencia en su enmienda a la amnistía

Proponer la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que promuevan consultas o referéndums de autodeterminación. Esa es una de las propuestas que recoge el texto que el PP registrará este miércoles en el Congreso como enmienda a la totalidad de la ley de amnistía y que, en la práctica, supondría la ilegalización de partidos políticos como ERC o Junts.

La medida forma parte del texto que registrarán los populares y que incluye una reforma del Código Penal para incluir de ahora en adelante la figura del delito de deslealtad institucional. “Tipificando las consultas o referéndums ilegales de autodeterminación y promoviendo las organizaciones o personas jurídicas que promuevan estos delitos”, ha expuesto el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, en rueda de prensa este miércoles.

Esa iniciativa del PP también busca castigos para las “autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales”, buscando “perjudicar la unidad” de España. Ese texto alternativo que complementa la enmienda es una reforma del Código Penal y se debatirá en el Pleno del Congreso dentro de una semana.

Los populares apuestan por tipificar como delito las “declaraciones de independencia” y “lo referido a la violencia” o las “consultas ilegales”, según ha avanzado Tellado.

La mayoría de la ronda de preguntas de la prensa al portavoz de los populares ha ido dirigida, sin embargo, a la reunión mantenida entre un representante del PP y dos de Junts en Barcelona en el mes de agosto y en el marco de la búsqueda de apoyos para la investidura de Feijóo. Una cita desvelada este miércoles por La Vanguardia y sobre la que Miguel Tellado se ha limitado a lanzar balones fuera.

“Solo fue un café entre un concejal del PP y otro de Junts en el ayuntamiento de Barcelona al que también asistió un diputado nacional de esa formación”, ha intentado minimizar Tellado. Cuestionado si el objetivo de ese café era buscar los apoyos de los independentistas de Carles Puigdemont para investir al líder del PP como presidente del Gobierno, el portavoz también se ha sacudido la respuesta.

“Estamos hablando de un café entre dos políticos con responsabilidades en el ayuntamiento de Barcelona”, ha insistido para puntualizar: “Es evidente que no ha habido ningún acuerdo para amnistiar a políticos condenados”. Tellado ha recuperado, además, la idea que viene repitiendo Feijóo desde la noche del 23 de julio y que se resume en afirmar que si no es presidente es porque no quiere, obviando nuevamente que para ello tendría que haber puesto de acuerdo a los independistas catalanes con la extrema derecha. “El PP no está gobernando porque no aceptamos las condiciones de un prófugo de la justicia”, ha incidido.

En la ronda de preguntas también ha sido cuestionado Tellado por si el líder de los populares estaba al tanto de la cita con Junts en Barcelona. “Generalmente los concejales no llaman a Génova para informar al presidente de que se toman un café”, ha respondido.

Sobre si además de un concejal se han producido más citas entre representantes o dirigentes del PP con los independentistas catalanes de las filas de Puigdemont, Tellado no ha querido negarlo. “Los políticos mantenemos contactos con otros políticos permanentemente. Mantenemos reuniones formales, informales…hay que verlo dentro de la normalidad que todo ello conlleva”, ha excusado.