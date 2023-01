El PP remonta a costa de Vox con el PSOE a la baja

El año en que se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y generales comienza con el PP como líder en estimación de voto. Los partidos han arrancado este sábado una larga precampaña que se prolongará hasta diciembre y en la que los populares parten en la mejor posición. Los de Alberto Núñez Feijóo se han recuperado a costa de Vox y salen beneficiados de la tendencia a la baja del PSOE, que desde hace meses no logra remontar. Unidas Podemos, en cambio, gana un punto.

Sánchez centra en la gestión económica la batalla ideológica frente a Feijóo

Así se presenta la foto fija del año electoral, según la encuesta elaborada por Simple Lógica para elDiario.es, después de un mes especialmente convulso en la política, con la crisis del Tribunal Constitucional –ya zanjada con la renovación y elección del nuevo presidente– y la polémica por las reformas de los delitos de sedición y malversación.

Si ahora se celebrasen elecciones generales, el PP las ganaría con el 29,9% de los votos, casi nueve puntos más que en las elecciones de 2019. Los de Feijóo logran superar el bache de diciembre y suman dos puntos más en un mes. Retoman así la senda de los últimos meses de 2022, cuando han estado siempre rondando el 30% de los votos.







Esa recuperación les permite situarse a tres puntos del PSOE, una ventaja de la que no gozaban desde el pasado mes de septiembre. Ayuda también la caída de un PSOE que no logra mejorar sus datos. Los socialistas llevan cuatro meses entre caídas y estancamientos, sin lograr sumar nuevos apoyos. Ahora mismo obtendrían el 27% de los votos, por debajo de los resultados de hace cuatro años y seis décimas menos de las que estimaba Simple Lógica hace un mes. Desde que se produjo el cambio de liderazgo en el PP, los socialistas no han logrado situarse por encima del partido de Feijóo en ninguna entrega de este sondeo.

La recuperación del PP tiene, como en otras ocasiones, a Vox como gran perjudicado. El partido de extrema derecha había logrado recuperarse de unos meses de malos resultados, pero parte de la bolsa de votantes que comparte habitualmente con los populares se han decantado en este último mes por los de Feijóo. Vox pasa del 18,2% de diciembre al 14,9% de enero, lo que le devuelve a unos datos que están por debajo de sus últimos resultados electorales.

En cuarto lugar en la tabla se sitúa Unidas Podemos, que este mes logra sumar un punto respecto a diciembre. La agrupación obtendría ahora el 10,5% de los votos, frente al 13% de 2019. Esa es la estimación de voto del socio minoritario del Gobierno a la espera de que se resuelva si habrá integración con Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, que ya ha presentado las líneas generales de su programa.

Ciudadanos, por su parte, sufre uno de sus vaivenes habituales. Si ahora se celebrasen elecciones, Simple Lógica estima que obtendría el 1,8% de los votos. Es una remontada considerable respecto al 0,3% de hace un mes, pero tiene más que ver con el tamaño de la muestra de la encuesta y el bajo número de encuestados que indican que votarán a ese partido. A una mínima variación, el impacto en la estimación es más grande.

En cuanto a las transferencias de voto, el PP es el que mejor retiene a sus votantes –un 76% repetirían–; el PSOE tiene fugas, sobre todo hacia la abstención, aunque también hacia los populares; Vox pierde a casi uno de cada cinco votantes, que se decantan ahora por Feijóo, mientras que Unidas Podemos solo retiene a la mitad de quienes le votaron en 2019.







Con esos datos de estimación y transferencia de votos, la pelea entre bloques ideológicos se mantiene intacta. Cada sector ha sumado un punto para mantener seis de ventaja para la derecha. El bloque de partidos que forman PP, Vox y Ciudadanos obtendría el 47% de los votos, mientras que PSOE, Unidas Podemos y Más País se quedan con el 41%.







La pugna entre Sánchez y Díaz

El apartado de valoración de líderes políticos está dominado, en los últimos meses, por una pelea entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por ver quién es el que mejor nota obtiene. El presidente del Gobierno logró adelantarse en diciembre, pero ahora vuelve al segundo puesto. La ministra de Trabajo es la mejor valorada con un 39,4%, un punto más que Sánchez.







En tercer lugar se encuentra el líder de Más País, Íñigo Errejón, que sube del 28,8% de diciembre al 33,9% de enero. Alberto Núñez Feijóo rompe la enorme caída que lleva sufriendo durante meses, pero la subida, de apenas dos décimas –obtiene el 24,8%–, no le permite pelear siquiera por el tercer puesto. Es más, Alberto Garzón la disputa ya esa cuarta posición.

Por último, Inés Arrimadas, envuelta estas semanas en una guerra por el liderazgo contra Edmundo Bal, al que finalmente se ha impuesto con su lista, cae hasta situarse por debajo de Santiago Abascal, y de hecho se sitúa al borde de ser la política con peor valoración, que en las últimas entregas es la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.