El PP sale en defensa de Margarita Robles ante las críticas por la crisis de Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene en el PP uno de sus habituales aliados. También ante la escalada bélica en Ucrania y la decisión del Gobierno de situarse en la estela de Estados Unidos y adelantar el despliegue previsto de algunas unidades militares en Europa del Este. El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido en las últimas horas a Robles y ha arremetido contra Unidas Podemos y su presencia en el Ejecutivo, que ha personalizado en alguien que ya no forma parte del Consejo de Ministros: Pablo Iglesias. El líder del PP ha relacionado la crisis de Ucrania con "el bolsillo" de los españoles, ha señalado a Vox como defensor de Vladimir Putin y ha clamado contra la indiferencia de Pedro Sánchez hacia el jefe de la oposición: "No se ha puesto en contacto con nosotros, allá él".

Borrell descarta seguir a EEUU y Reino Unido en la reducción de personal en Ucrania: "No hay que dramatizar"

Saber más

El presidente del PP ha concedido este lunes una entrevista a la cadena Cope en la que ha asegurado que su partido apoyará al Gobierno "en sus obligaciones en el marco de la OTAN". "El PP es un partido de Estado y de Gobierno, incluso cuando está en la oposición", ha sostenido minutos antes de arremeter contra la gestión de los fondos europeos, una estrategia que le ha valido incluso el reproche público del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Casado ha reclamado que el Ejecutivo "informe al Parlamento" pese a que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha anunciado que lo hará este mismo martes.

Casado ha arremetido contra la discrepancias que hay en el Consejo de Ministros sobre el papel que debe jugar España en la crisis. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró la semana pasada que España es, "con rotundidad, el país del 'no a la guerra". Y añadió: "La sociedad vasca, española, catalana, somos gentes de paz, apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia". Por su parte, el presidente del Gobierno dijo ayer: "Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia". Mientras, aumenta el despliegue de efectivos españoles en la zona: la semana pasada fueron movilizados un barco cazaminas y una fragata hacia la zona del Mar Negro.

Pero Pablo Casado ha recurrido a las declaraciones de alguien que ya no está en el Gobierno para ejemplificar las diferencias entre Unidas Podemos y el PSOE. "Que se aclaren", ha dicho, tras lamentar tener que "escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de defensa". Una idea que ya apuntó el domingo en una intervención telemática durante el congreso del PP de Canarias, en la que acució al presidente a "poner orden" en el Gobierno: "Están insultando a la OTAN y a ministras socialistas, como ha hecho Pablo Iglesias, por defender lo que quiere hacer la Alianza Atlántica en Ucrania". Casado añadió: "¿Quien manda en su Gobierno, usted o Yolanda Díaz? ¿Quién manda en la gobernabilidad de Iglesias, usted o Pablo Iglesias?".

Una idea que ha repetido este lunes en la Cope, donde ha acusado al exvicepresidente de "arremeter" contra Robles. Paradójicamente, en la misma frase ha dicho ver "a los anti OTAN y los del 'no a la guerra' callados".

En un acto de apoyo a la candidatura de Pablo Fernández en Castilla y León, el ex secretario general de Podemos se preguntó si Robles "¿cree que la gente es tonta?" y aseguró que la OTAN defiende "los intereses de EE UU". En su opinión, rechazar una intervención en la zona "no es de ser pro-ruso, es de ser pro-paz". En el acto, celebrado en Valladolid, arremetió contra el "furor militarista" de algunos ministros y predijo que va a suceder el mismo "giro de guion" que con el bulo sobre las macrogranjas contra Alberto Garzón. "La gente que salió a las calles a decir 'no a la guerra' era socialistas", recordó.

Ucrania y "el bolsillo" de los españoles

Casado intenta aparentar ser una oposición "de Estado" en los temas más importantes, especialmente en política exterior y de Defensa. "El PP es un partido de Estado y de Gobierno, incluso cuando está en la oposición. Apoyamos en sus obligaciones en el marco de la OTAN", ha dicho este lunes en referencia al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, al que ha acusado no obstante de no querer contar con ellos.

El domingo se expresó en términos similares: "Hace ya dos días [por el viernes], el PP anunció su apoyo al Gobierno de España para cumplir con sus obligaciones en el marco de la OTAN si hace falta un despliegue en Ucrania. El Gobierno no ha dicho nada, Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto [con nosotros]. Allá él".

Las relaciones entre ambos pasan por su peor momento. El viernes pasado, por ejemplo, ambos coincidieron en la feria de Turismo de Fitur. Visitaron los mismos estands e incluso pasaron el uno a menos de cinco metros del otro. Pero ni siquiera cruzaron las miradas, muchos menos un saludo o una conversación.

El respaldo de Casado al Gobierno esconde una crítica a la posición que la izquierda mantuvo hace dos décadas ante la Guerra de Irak. De hecho, Casado ha comparado explícitamente el conflicto de Ucrania con el que se produjo con José María Aznar en la Moncloa y George W. Bush en la Casa Blanca. El viernes pasado, en Fitur, presumió de que no va a hacer una "campaña del 'no a la guerra" como la que se hizo entonces. "Siempre hemos participado bajo mandato de la ONU o de la OTAN", dijo.

Un paralelismo que sí existe con la guerra de 2003 es la referencia a que una intervención en Ucrania puede ser positiva para "el bolsillo" de los españoles. Hace 20 años, la por entonces ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, dijo tras la invasión de Irak: "Las bolsas han subido y el petróleo ha bajado. Los ciudadanos ya pagan unos céntimos menos por la gasolina y el gasóleo. Eso son datos".

Este lunes, Casado ha criticado la "incoherencia de muchos partidos sin experiencia de gestión" por oponerse al aumento de la tensión en la zona de Ucrania y "sus ideas trasnochadas en cuestiones que no se pueden sostener en la política real". Y ha añadido: "Política real porque afecta al bolsillo: afecta al precio de la luz, afecta al petróleo, afecta a la recuperación económica".

Vox, "a favor del régimen de Vladimir Putin"

Pero el mensaje no iba referido solo a los partidos de izquierdas o que enarbolaron entonces el No a la guerra. Casado ha criticado duramente a Vox por su silencio sobre la crisis de Ucrania. "No he escuchado a Vox qué opina. En muchas ocasiones se ha manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin", ha dicho en Cope.

En el libro-entrevista que hizo con Fernando Sánchez Dragó, el líder de Vox, Santiago Abascal, procuró no criticar al presidente ruso. "Yo pensaba que la KGB estaba mejor informada. Nunca he dicho que le tenga manía a Putin", dejó escrito. También aseguró que no se ha reunido nunca con él "por prudencia".

No hay muchas más referencias sobre Vox, Abascal y Rusia, lo que abunda en la tesis de Casado. El silencio en la ultraderecha española sobre Putin y el conflicto en Ucrania es real. No hay una sola referencia a la situación en Europa del Este en el canal de Telegram de Vox, una de sus principales vías de comunicación. En Twitter solo hay un mensaje que incluya la palabra "Ucrania", y ni siquiera es un tuit principal, sino una respuesta en la que se critica que el país se haya convertido en una "granja de niños". Y ninguno que mencione a Putin.