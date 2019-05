Un testigo presencial desmiente que la mujer de Ábalos hiciera comentarios racistas contra un diputado de Vox

Después de que este miércoles, en una entrevista en Esradio, la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, acusara a Perles de haberse referido al diputado Ignacio Garriga como "negro" que "se acabará de bajar de una patera", Europa Press ha hablado con uno de los invitados presentes en la tribuna y que estaba sentado cerca tanto de Perles como de Monasterio.

Esta persona, que habla bajo la condición de mantenerse en el anonimato, afirma con rotundidad que Perles "no dijo ni mú" durante la sesión y que estaba igual de sobresaltada que el resto de los presentes por los comentarios fuera de lugar que hizo en varias ocasiones una mujer sentada al lado de la esposa de Ábalos y a la que este testigo no ha identificado.

Y es que en la tribuna de invitados está prohibido aplaudir o abuchear a los diputados, así como cualquier otra manifestación a favor o en contra de los oradores o de las votaciones celebradas. Los ujieres son los encargados de recordar estas normas de comportamiento a los invitados.

La polémica en la que se ha visto envuelta Perles ha surgido a partir de una entrevista este miércoles de Monasterio en Esradio, donde acusa a la esposa de Ábalos de lanzar comentarios racistas contra uno de sus compañeros de partido.

"Yo estaba en la tribuna acompañada de la mujer de Ábalos que se atrevía a decir, estos que a nosotros nos llaman xenófobos (...), hablaba y se dirigía a los diputados, que eran los de Vox, que eran los que estaban detrás del PSOE y decía: ¿Quién es ese negro que hay ahí? Y le decía alguien, ese negro es diputado de Vox. Y dijo: Se acabará de bajar de una patera. Lo he escuchado yo", ha dicho Monasterio.

Por el contrario, la esposa de Ábalos ha asegurado a Europa Press, a través de fuentes de su entorno, que exige una rectificación a Monasterio porque, de lo contrario, estudiará emprender acciones legales contra la dirigente de Vox por esa acusación falsa, ya que esas palabras no salieron de su boca.

Horas después, Monasterio insistía en la misma idea, aunque esta vez implicaba a unas supuestas amigas con las que Perles habría acudido a la sesión.

"Estuve al lado de la mujer del socialista Ábalos y dos amigas que se reían de un diputado de Vox. '¿Y quién es ese negro que está sentado en los escaños del Congreso? Se acabará de bajar de una partera'. Eso lo escuché tres veces y me avergüenza, me avergüenza que estos que se atreven a etiquetar a otros y llamar xenófobos a Vox, que no lo somos, se rían de un diputado por su raza", ha dicho a medios de comunicación tras una visita a explotaciones agrarias y ganaderas en Madrid.