Principales momentos en la vida de Juan Carlos I

Madrid, 3 ago (EFE).- El rey Juan Carlos I, que ha anunciado este lunes su decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión de las informaciones sobre sus presuntos negocios opacos, protagonizó uno de los reinados más largos en el país y estaba retirado de toda actividad oficial desde el 2 de junio del año pasado.

Estos son los principales hitos en la vida de don Juan Carlos:

- 1938- 5 de enero. Nace en Roma.

- 26 de enero- Es bautizado por el cardenal Pacelli, futuro Pío XII.

- 1941- 15 de enero. Se convierte en heredero de la Casa Real al abdicar su abuelo, Alfonso XIII, en su padre, don Juan de Borbón.

- 1942- Se traslada con su familia a vivir a Lausana (Suiza).

- 1946- La familia traslada su residencia a Estoril (Portugal).

- 1948- 9 de noviembre- Llega por primera vez a España.

- 1954- Termina el bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid.

- 1955- Inicia su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza.

- 1956- 29 de marzo. Muere su hermano Alfonso de forma accidental cuando ambos jugaban con un révolver.

- 1960/61- Cursa estudios de Derecho, Economía, Política y Filosofía.

- 1962- 14 de mayo. Se casa en Atenas con Sofía de Grecia.

- 1963- 20 de diciembre. Nace la infanta Elena.

- 1965- 13 de junio. Nace la infanta Cristina.

- 1968- 30 de enero. Nace el príncipe Felipe.

- 1969- 22 de julio. Designado por las Cortes, a propuesta de Franco, sucesor en la jefatura del Estado a título de rey.

- 1969- 23 julio. Jura la designación y recibe el título de Príncipe de España.

- 1974- 9 de agosto. Preside por primera vez un Consejo de Ministros como jefe de Estado en funciones debido a la enfermedad de Franco.

- 1975- 22 de noviembre. Proclamado rey tras la muerte de Franco.

- 27 de noviembre. Ceremonia de "exaltación" al trono.

- 1976- 6 de junio. Primer viaje de un rey de España a EE.UU.

- 3 de julio. Elige a Adolfo Suárez como jefe del Gobierno.

- 15 de diciembre- Vota el referéndum de la ley de Reforma Política.

- 1977- 14 de mayo. El conde de Barcelona renuncia oficialmente a sus derechos dinásticos.

- 1978- 27 de diciembre. Sanciona la Constitución votada en referéndum el día 6 de este mes y tras las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.

- 1981- 3 de febrero- Primera visita oficial al País Vasco, en cuyo Parlamento es interrumpido por parlamentarios de HB.

- 23 de febrero- Frena el intento de golpe de Estado a cargo de un grupo militares y guardias civiles.

- 1982- 20 de mayo- Recibe en Aquisgrán el Premio Carlomagno.

- 31 octubre. Recibe a Juan Pablo II en la primera visita de un Papa a España.

- 1984- 10 de mayo. Se convierte en el primer jefe de Estado español que visita la Unión Soviética.

- 1985- 12 de junio- Preside la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.

- 1986- 22 de septiembre. Interviene por primera vez ante la Asamblea General de la ONU.

- 1991- 18 de julio. Asiste a la I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara (México).

- 30 de octubre. Conferencia de Paz para Oriente Próximo en Madrid. Ejerce de mediador en el conflicto.

- 1992- Los reyes asisten a la Exposición Universal de Sevilla y a los Juegos Olímpicos de Barcelona.

- 1993- 1 de abril. Muere su padre, don Juan de Borbón.

- 1999- 14 de noviembre. Primera vez que un rey de España viaja a Cuba, donde participa en la IX cumbre iberoamericana.

- 2000- 2 de enero. Muere su madre, doña María de las Mercedes.

- 2004- 11 de marzo. Mensaje a la nación con motivo de los atentados terroristas yihadistas de ese día.

- 2007- 10 de noviembre. El rey reprende al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la cumbre iberoamericana de Chile: ¿Por qué no te callas?".

- 2010- 8 de mayo. Intervenido de un nódulo pulmonar.

- 2011- 12 de diciembre. La Casa del Rey aparta al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, de las actividades oficiales por su "conducta no ejemplar" por el denominado caso Nóos.

- 2012- 18 de abril. El rey pide perdón públicamente ("Lo siento mucho; me he equivocado y no volverá a ocurrir") tras conocerse que viajó a un safari en Bostsuana en medio de la crisis económica y donde sufrió una fractura de cadera de la que tuvo que ser operado en Madrid.

- 23 de noviembre. Intervenido para implantarle una prótesis en la cadera.

- 2013- Operado de dos hernias discales.

- 2014- 2 de junio. Anuncia la abdicación en su hijo.

- 18 de junio. Último acto como rey: Sanciona la ley de abdicación.

- 19 de junio. Proclamación como rey de Felipe VI.

- 2018- 2 de junio. Pone fin a sus actividades oficiales.

- 6 de diciembre. Es homenajeado en el Congreso en la celebración del 40 aniversario de la Constitución.

- 2019- 24 de agosto. Operación en la que se le implantan tres "bypass" aortocoronarios.

- 2020- 15 de marzo. Felipe VI le retira la asignación presupuestaria tras las informaciones sobre unas fundaciones en Suiza con fondos procedentes de Arabia Saudí y anuncia que renunciará a su herencia.

- mayo a julio- Se suceden noticias en diversos medios con detalles sobre los presuntos negocios opacos y con declaraciones y grabaciones de su examiga Corinna Larsen.

- 8 de junio- La Fiscalía del Tribunal Supremo anuncia que asume la investigación que hasta entonces dirigía Anticorrupción.

- 3 de agosto- Don Juan Carlos comunica que se traslada a vivir fuera de España.