El PSOE expulsa a Nicolás Redondo por “reiterado menosprecio” a las siglas

No se va. Le expulsan. La dirección federal del PSOE aprobó este lunes, en la reunión ordinaria de la Ejecutiva, el expediente de expulsión definitiva de Nicolás Redondo Terreros, del partido por “su reiterado menosprecio a las siglas en las que milita”, según ha podido saber elDiario.es de fuentes socialistas.

El histórico dirigente del socialismo vasco ya fue expedientado en septiembre de 2021 por el partido, al mismo tiempo que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, por participar en un acto de campaña de la popular Isabel Díaz Ayuso y entender desde la calle Ferraz que habían solicitado el voto para el PP en los comicios autonómicos madrileños. Leguina fue expulsado del partido, si bien el expediente de Redondo fue archivado al pedir disculpas, en el tiempo de instrucción y alegaciones, y negar que hubiera solicitado apoyo para el principal adversario político de los socialistas.

Leguina declaró entonces que no pensaba quedarse “callado ni quieto” y que barajaba acciones legales contra el partido, algo que no ha hecho desde entonces. El expresidente madrileño ha declarado estos días que en las pasadas elecciones autonómicas votó a Ayuso.

El pasado 19 de agosto, la secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal tuvo conocimiento de diversas manifestaciones públicas de Nicolás Redondo Terreros a través de la plataforma La España que Reúne, recogidas en distintos medios de comunicación. Y consideró que su contenido podía resultar desleal e irresponsable respecto a otros/as afiliados/as, los órganos de dirección del PSOE y sus miembros, además de contrario a los principios que rigen nuestra organización.

“No representa la izquierda que España necesita”. “El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es delito”. “El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la Mesa del Congreso y funcionará para la nueva investidura”. “Es intolerable que el Gobierno se deje secuestrar por un prófugo”. “Se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna”. “La España retrasada, de pandereta, al que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía». «Los llamados progresistas nos han devuelto al siglo XIX […] Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quienes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy en un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo”. Fueron algunas de las manifestaciones de Redondo después del acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para la composición de la Mesa del Congreso de los Diputados.

“Ni me deben, ni les debo”

Redondo no se paró ahí y el pasado 3 de septiembre, en una columna de opinión, publicada en varios medios de comunicación y titulada Dignidad, volvió a cargar contra su partido al escribir “no será solo Sánchez y su camarilla; será el PSOE, todo y completo, el que en ese salto acrobático destruya lo que protagonizó». «Ni me deben, ni les debo. Y con la libertad de tener la cuenta saldada puedo decir sin que me tiemble la voz que la formación de ningún gobierno y menos las pretensiones de ninguna persona merecen el sacrificio de lo más apreciable que tenemos cada uno de nosotros: la dignidad», añadió.

De acuerdo a los artículos 31, 83 y 90 de los Estatutos Federales del PSOE y el 328 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales y en relación con el comportamiento de los afiliados/as establece que estos «conocerán y respetarán lo establecido en el Código Ético y de Conducta del PSOE“ . En tal sentido, serán sancionados los afiliados que inncumplan lo dispuesto en estos Estatutos Federales y en el Código Ético o en los que ”se observe mala conducta cívica o ética, falte al programa o a los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados y afiliadas, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos los miembros del Partido“.

Lo que dicen los Estatutos

El artículo 90 de los Estatutos del PSOE establecen que «la Comisión Ejecutiva Federal podrá suspender cautelarmente a los/as militantes o afiliados/as directos/as sometidos/as a expediente o que hayan sido denunciados/as por un órgano del partido en cualquier momento del procedimiento, bien de oficio, o a instancia del órgano instructor o el/la denunciante». Y en la calle Ferraz entienden que el caso de Redondo Terreros aconseja “la adopción de la medida de suspensión cautelar de militancia para preservar la imagen pública del PSOE”, según consta en el expediente al que ha tenido acceso este diario y que en principio proponía la suspensión cautelar de militancia.

Y es que, se aduce que “su trayectoria política dentro del PSOE y en las instituciones dan mayor trascendencia a sus opiniones, pese a que actualmente no desempeña ningún cargo dependiente del PSOE y no se pronuncia representando a la organización”. Y que además las manifestaciones que han dado lugar al expediente “se realizan en un momento político clave del inicio de la XV Legislatura, lo que podría suponer un perjuicio irreparable para el PSOE de no aplicar esta medida, prevista en nuestra normativa para, entre otras, estas situaciones”.

El expediente se le comunicó a Redondo hace una semana y, ahora el afectado tiene un plazo de alegaciones que hasta el momento no ha presentado, después de que Comisión Ejecutiva Federal aprobara la expulsión definitiva, decisión que ya le ha sido comunicada ya al exdirigente vasco, según informan desde la calle Ferraz