Así quedarían las generales con los resultados del 9J: Feijóo podría gobernar si pacta con Vox y logra el apoyo de Alvise

La derecha podría gobernar en España si los resultados de las europeas de este domingo se hubieran dado en unas elecciones generales, pero PP y Vox necesitarían de la abstención o el apoyo de 'Se acabó la fiesta', la agrupación del agitador ultra Alvise Pérez, para poder llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

Según la traslación de las elecciones del 9J, el PP obtendría 152 diputados, 15 escaños más que los que logró en las generales del 23J. La segunda fuerza sería el PSOE, con 131 diputados, que también crecería notablemente y se quedaría con nueve escaños por encima de la cifra de julio.

Vox, siempre según los resultados de las europeas, se convertiría en la tercera fuerza del Congreso aunque tan solo obtendría 22 diputados, nueve menos que en las últimas generales. Y la nueva ultraderecha de Alvise Pérez, 'Se acabó la fiesta', que dio este domingo la sorpresa al lograr tres europarlamentarios, irrumpiría en el nuevo Congreso con cinco escaños.

El hundimiento principal se produciría en el espacio a la izquierda del PSOE. Sumar, que en las generales obtuvo 31 escaños, se quedaría con solo cuatro y Podemos, que logró cinco el 23J, caería a dos. A ambas fuerzas les superarían partidos y coaliciones nacionalistas e independentistas.

Las fuerzas nacionalistas e independentistas

Junts alcanzaría los 12 escaños, cinco por encima que en las generales. ERC quedaría por debajo con 8 diputados, EH Bildu obtendría 7 y el PNV, cuatro. El BNG subiría un diputado y llegaría a los dos y Coalición Canaria mantendría su único representante. Para hacer la traslación de las europeas a unas hipotéticas generales se han asignado los diputados de Ahora Repúblicas (BNG, ERC, EH Bildu) y CEUS (EAJ-PNV y CCa) por comunidades.

En este escenario, PP y Vox sumarían 174 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta. Las fuerzas que respaldaron la investidura de Sánchez el pasado noviembre, en cambio, alcanzarían 171 (PSOE, Sumar, Podemos, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y CC). Con todo, Feijóo requeriría de al menos la abstención o el apoyo de los diputados de Alvise –de únicamente dos de ellos– para poder llegar a la Moncloa.

En el caso de no conseguir ese aval del agitador ultra y de que 'Se acabó la fiesta' optara por un 'no' en una hipotética sesión de investidura, Feijóo no podría alcanzar la presidencia del Gobierno a no ser que pactara con algún otro partido como Junts, situado ahora en el bloque de la investidura de Sánchez. Si no, los 'noes' alcanzarían la mayoría absoluta de 176 diputados frente a los 174 de PP y Vox.