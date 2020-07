Podemos rechaza la propuesta de Hacienda sobre el superávit de los alcaldes y deja al PSOE sin apoyos en la FEMP

No hay acuerdo. El fracaso está ya sobre la mesa. El PSOE necesitaba un voto y no cuenta con él. Unidas Podemos se desmarca de la propuesta de Hacienda para el uso de los ahorros en los ayuntamientos y exige al Gobierno la retirada de un documento que no aporta, según un comunicado difundido por el grupo municipalista IU-Podemos-Comuns," una solución aceptable a la situación económica que atraviesan los ayuntamientos, motivada por la aplicación de las restricciones contenidas en el marco normativo vigente". El resultado, añaden, resulta muy insuficiente si el objetivo buscado es capacitar a las administraciones locales ante la crisis social y económica que tenemos encima.

El grupo, que anoche seguía negociando con Hacienda en busca de una salida "in extremis" reivindica los acuerdos contenidos en el pacto suscrito por UP-PSOE y no renuncia a la derogación total o parcial de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, "que permita hacer uso de unos recursos acumulados gracias al rigor y a la solvencia del municipalismo en los últimos años". A su juicio, "esta debe ser la prioridad y así se recoge en los acuerdos unánimes de la FEMP y se plasma en el acuerdo de Gobierno de coalición progresista"

El Gobierno, esgrimen, "dispone de un margen más amplio para dar continuidad a las reformas progresistas emprendidas y también para flexibilizar las limitaciones que operan sobre los entes locales, más aún si consideramos que el Fondo de Recuperación NextGenerationUE supondrá una asignación total para España en torno a los 140.000 millones de euros".

De ahí que planteen que sería un error que la Junta de Gobierno de la FEMP someta mañana a votación el texto, tal y como estaba previsto, ya que hay un riesgo cierto de fracturar y debilitar institucionalmente a un organismo que en los últimos 40 años ha adoptado todos los acuerdos por unanimidad.. "Consideramos que sería una irresponsabilidad abocarnos a una votación en estos momentos en los que el consenso y la unidad de los alcaldes y alcaldesas tienen más valor que nunca. Apelamos a ese espíritu de consenso que siempre ha guiado la actuación de la FEMP y ha supuesto una de sus mejores fortalezas en la defensa de las entidades locales", añade el comunicado.

Los morados solicitan por ello que el borrador de acuerdo se devuelva al Gobierno con el compromiso de retomar el diálogo y la negociación con unas interlocuciones más amplias y plurales, tanto en la FEMP como en el Gobierno. "Es tan importante comprometer e implicar a todos los grupos políticos en la FEMP como una representación del Gobierno más amplia y plural, incorporando otros ministerios. De esta manera el Acuerdo tendrá un mayor alcance en lo sustantivo y no quedaría en una solución a corto plazo que genera más dudas que certidumbres".

De lo contrario, anuncian que en caso de que el presidente de la FEMP someta a votación el acuerdo, el Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns votará en contra, solicitando su devolución al Gobierno y haciendo un llamamiento para la vuelta al consenso y a los acuerdos mayoritarios que aporten soluciones eficaces para 8.131 municipios que representan a la práctica totalidad de la población de nuestro país.

Los ayuntamientos llevan años pidiendo al Gobierno de España que se les permita usar sus ahorros, que suman 18.000 millones de euros, pero ni la Ley de Estabilidad ni la Constitución –después de la modificación exprés del artículo 135 acordada en la anterior crisis económica entre PSOE y PP– se lo permite. Y Sánchez parece haberse olvidado por completo de la derogación que prometió en su programa electoral y plasmó negro sobre blanco en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. A lo más que ha llegado es a una solución intermedia que pasa por que los ayuntamientos creen un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes, que sería voluntario y generaría una deuda de municipal de 15.000 millones de euros. De este modo, Hacienda les entregaría un ingreso entre este ejercicio y 2021 de 5.000 millones. Y el resto, 13.000, se lo devolvería en los próximos diez años.

El PSOE no tiene mayoría en el órgano gestor de la FEMP, que integran 25 miembros: 10 del PP, uno de Ciudadanos, Podemos-IU y Junts per Catalunya y 12 del PSOE, que necesitaba asegurarse al menos un voto para aprobar la propuesta enviada por Hacienda.