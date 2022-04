Rita Maestre: “Almeida está tocado y hundido en su liderazgo y como alcalde”

Rita Maestre (Madrid, 1988), portavoz municipal de Más Madrid, sigue estos días muy atenta todas las noticias que se están conociendo sobre la investigación que hay abierta en la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos de emergencia cerrados por el Ayuntamiento de Madrid durante el inicio de la pandemia para la compra de material sanitario, que ha derivado en que se destape el caso de la presunta estafa por parte de dos empresarios que se llevaron comisiones millonarias en esa operación.

Maestre cree que este nuevo escándalo, junto al caso del presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, invalida al alcalde José Luis Martínez-Almeida a continuar al frente de Ayuntamiento madrileño. Sobre todo porque, según denuncia, el alcalde “no para de mentir”. Sin embargo, se muestra reacia a que se impulse ahora una moción de censura contra el regidor para que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, le sustituya durante el año escaso que queda para las próximas elecciones. La portavoz del principal grupo de la oposición municipal de Madrid apuesta por esperar primero a que finalicen los trabajos de la comisión, con la esperanza de que se conozca “qué pasó realmente” en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde presuntamente se ordenó ese espionaje.

Maestre está convencida de que en las próximas elecciones de 2023 la izquierda tiene muchas posibilidades de recuperar la Alcaldía de Madrid y no tiene duda de que será gracias al trabajo que está realizando su partido, Más Madrid, al que ve como “la única alternativa” al Gobierno del PP.

Estos días están siendo especialmente complicados para el alcalde de Madrid tras destapar elDiario.es que Anticorrupción estaba investigando los contratos cerrados por el Ayuntamiento para adquirir material sanitario durante la pandemia. Según la Fiscalía, en esa operación dos empresarios se han llevado comisiones millonarias y uno de ellos logró contactar con el Ayuntamiento gracias a las gestiones de un familiar directo de Almeida. ¿Se cree la versión del alcalde de que su primo no conocía a los empresarios?

Por ahora Almeida lo que ha hecho es mentir. Hasta la fecha ha mentido a la oposición, ha mentido a los medios de comunicación y, por lo tanto, yo no me he creído ninguna de las versiones que ha dado hasta ahora.

¿Piensa que el alcalde jugó algún papel para poner en contacto a los empresarios con la persona del Ayuntamiento que centralizaba las comisiones?

No se ha podido aclarar aún cuál es el proceso y cuáles son los mediadores a través de los cuales esos dos sujetos, que se han quedado con seis millones de euros, llegan a la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid. Hay un familiar de Almeida al que defiende, pero del que no sabemos con certeza ni su nombre ni su vínculo real con el alcalde. El alcalde no ha aclarado en público cuál es su vínculo con ese familiar ni de qué persona estamos hablando.

Tampoco ha explicado quién es esa cuarta persona que forma parte de la trama, ni cuál ha sido el procedimiento por el cual estas dos personas han acabado llevándose seis millones de euros sin que Almeida haya dicho ni 'mu'. Así que lo que sí creo es que todo esto es un ejemplo palmario de cómo una estructura y un entorno de amigos, de empresario y de familiares de los políticos del Partido Popular, en lo peor de la pandemia, deciden acercarse a las instituciones pero no para ayudar, sino para ayudarse a sí mismos.

¿Qué le parece su defensa, el sostener que la Fiscalía no le investiga a él, ni a su primo, ni a ningún familiar, ni tampoco investiga al Ayuntamiento?

La Fiscalía está investigando cómo hemos perdido todos los madrileños seis millones de euros. Y eso desde luego sí que es una investigación que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid, porque es dinero público que tenía el Ayuntamiento y que ahora mismo se ha convertido en 12 coches de lujo, relojes de oro Rolex, una casa en Pozuelo y un yate para los aristócratas. Esos seis millones de euros son una competencia directa y una responsabilidad directa del alcalde de Madrid, porque son impuestos que la gente ha pagado para tener servicios públicos pero con los que se han hecho chanchullos.

Luis Medina dice que fue todo “legal” pero hay cosas que pueden ser constitutivas de delito...

Claro que hay un delito porque las comisiones no son legales y porque, además, en el contrato que se aprobó en Funeraria se aprobaba la compra de un número de mascarillas a un determinado precio supuestamente de mercado y las estábamos pagando a seis euros la mascarilla, el precio más alto de todas las administraciones públicas españolas.

Entonces, ¿los controles fallaron o no los hubo?

Era un momento de excepcionalidad y los contratos de emergencia son contratos que se hacen en una situación excepcional, durante el estado de alarma, fuera de los trámites normales de la contratación. De hecho, todos aceptamos que así fuera porque había que traer material sanitario de urgencia. Pero desde luego nadie avisó de lo que ahora dicen que es normal, que es que había intermediarios, que es que había familiares del equipo de gobierno mediando y que, por tanto, ahí ya no estábamos en el ámbito de la emergencia, sino en el del chanchullo. Y eso no es legal.

Almeida dice que se informó de la investigación de Anticorrupción a todos los grupos en el consejo de administración de la empresa Funeraria hace meses. ¿Es verdad?

Eso es rotundamente falso y el alcalde tiene que retractarse de forma inmediata porque si no yo enseñaré los WhatsApps del consejo de administración de Funeraria, que los tengo yo y todos los grupos municipales. Eso es falso. Jamás fuimos informados. Creo que quien sí fue informado fue el socio de Gobierno, Ciudadanos, pero desde luego los grupos de la oposición no nos enteramos de esto hasta que lo vimos en la prensa. Y como Almeida no retire de forma inmediata esa mentira, repito, enseñaré los WhatsApps y quedará ante el público como un mentiroso.

O sea, que tampoco es cierto que los grupos fiscalizaran los contratos, como dice también Almeida.

Miente de nuevo porque ese contrato se aprobó en un consejo de administración por WhatsApp, porque estábamos en el confinamiento más duro, estábamos a principios del mes de abril o mediados del mes de abril. En ese consejo de administración lo único que sucede es que el equipo de Gobierno dice que hay un contrato por un valor de once millones de euros para conseguir material sanitario y nos preguntan que si los demás grupos lo aprobamos y, por supuesto, lo aprobamos. Pero evidentemente nunca lo hubiéramos aprobado si hubiéramos sabido que ahí había una comisión, que había un familiar… es que no se nos informa ni siquiera de las condiciones en las que se iba a producir ese contrato. Y si sigue mintiendo, insisto, enseñaremos esos WhatsApps y él quedará como un mentiroso.

Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo, ¿cree que ha llegado el momento de presentar una moción de censura? ¿A qué van a esperar para dar ese paso?

Lo que creo es, primero, que el Gobierno de Almeida está roto. Que Almeida está hundido en su liderazgo. Y que estamos a punto de terminar un mandato perdido para la ciudad de Madrid en el que Almeida se ha pasado la mitad del tiempo trabajando para el Partido Popular. Se ha pasado la mitad de esta legislatura achicando agua con los muchos casos que tiene abiertos: el espionaje, las comisiones millonarias, etc.

También creo, y los hechos nos avalan, que nosotros siempre hemos sido un grupo que hemos puesto por delante los intereses de Madrid. Ya en el año 2019 ofrecimos a Ciudadanos abrir un espacio de diálogo para que la ciudad de Madrid no dependiera de la extrema derecha. Y Ciudadanos eligió a Ortega y Almeida por delante de Manuela Carmena, que había ganado ampliamente las elecciones. Sin embargo, la llave para que cualquier otra cosa que no sea este Gobierno suceda sigue estando en el tejado de Ciudadanos. Pero nosotros primero queremos llegar hasta el final de la verdad. No cerremos este caso con rapidez, porque aquí tenemos aún mucho que averiguar. Después de esas averiguaciones, desde luego que nosotros trabajaremos siempre para ver si hay posibilidad para un proyecto alternativo.

Los casos de supuesta corrupción en el Ayuntamiento le estallaron a Almeida justo en plena guerra del PP y cuando Ayuso estaba en el punto de mira por el caso de su hermano. La propia presidenta regional denunció que podía estar siendo espiada, pero sin embargo se niega a acudir a la comisión de investigación porque dice que solo tiene datos de “segunda mano”.

Ella ya utilizó el caso del espionaje cuando estaba en plena guerra del Partido Popular para eliminar políticamente a Pablo Casado. Lo consiguió. El problema es que como esto no es un caso del Partido Popular, sino un caso que afecta al interés del Ayuntamiento de Madrid, nosotros no queremos que esa gente cierre el caso, porque de lo que estamos hablando es de si los altos cargos del Partido Popular trabajaban para la ciudad de Madrid, por ejemplo, en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, o trabajaban para los chanchullos internos del Partido Popular, cosa que no es ni legal ni aceptable.

La lista de los que no van a comparecer en la comisión sobre el espionaje es cada vez más larga. Almeida dice que ustedes solo quieren montar un circo y que no se puede llamar a comparecer a quienes no tienen nada que aportar sobre este caso. ¿De qué sirve ya la comisión?

La comisión sirve en primer lugar para esclarecer las cosas que pasaron en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, desde la que parece ser que un asesor de una de las concejalas del Gobierno del Ayuntamiento, la concejala de Moncloa y de Usera, Loreto Sordo, se reunió en el Hotel Wellington con el dueño de la agencia de espías y le dijo que quería hacerle un encargo de Génova que se iba a pagar a través de dicha empresa pública. No sabríamos eso si no hubiera una comisión de investigación. Así que la comisión hay que defenderla, defenderla de quienes quieren cerrarla, que es el Partido Popular, que lo que quiere es tapar lo que han hecho sus altos cargos.

Hablemos de las elecciones. Con este panorama, y a un año de que se celebren las municipales y autonómicas, ¿ven posibilidades de arrebatar a la derecha la alcaldía de Madrid?

Sí. Las encuestas que se han publicado son bastante claras. Los bloques están muy empatados. El liderazgo de Almeida no ha hecho más que caer en picado desde hace más de un año, con su nulo interés por la ciudad de Madrid, con la percepción generalizada de que estaba dedicado a ser el portavoz del Partido Popular y no el alcalde de Madrid. Y eso le ha hecho mucha mella. Nadie puede recordar ahora mismo una idea, un proyecto, un plan, ninguna medida particularmente relevante de Almeida. Además, los distintos casos que van saliendo le ponen en una situación muy complicada. De hecho, hay ya serias dudas sobre si Almeida va a llegar como candidato del Partido Popular. Creo que hay posibilidades muy reales de recuperar la alcaldía de Madrid.

En los anteriores comicios, la división de la izquierda impidió que Manuela Carmena pudiera revalidar su mandato. ¿Han hecho un análisis de eso?

Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Fue un ciclo electoral en el que sucedió lo mismo en todas las capitales españolas, desde Barcelona, que no se hubiera mantenido si no hubiera habido dos votos de Ciudadanos que votan a Ada Colau como alcaldesa. En Madrid tuvimos una enorme movilización de la derecha y de la extrema derecha que puso encima de la mesa un número muy notable de votos nuevos, que desde luego fueron los que hicieron cambiar el paso de esas elecciones. Y por eso yo creo que lo fundamental que nosotros tenemos que hacer es lo que llevamos haciendo tres años, que es construir un proyecto alternativo al de Almeida, es presentar una alternativa creíble en la ciudad, es trabajar calle a calle y no dejar de patear la ciudad de Madrid ni una hora del día, y creo que eso tiene resultados en términos de un proyecto político que es el de Más Madrid, que es la única alternativa al Gobierno del Partido Popular.

¿Estaría abierta a que Más Madrid se integrara en una plataforma de izquierdas del estilo de la que plantea Yolanda Díaz en las generales? ¿O sus planes son concurrir en solitario con su marca a las elecciones?

Desde luego, Más Madrid es el proyecto alternativo y único que existe en la ciudad de Madrid a la dupla o triple A del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No existe ninguna otra cosa en Madrid, no existe en el trabajo político y en los barrios, no existe en las manifestaciones, no existe en la construcción de esa alternativa. Aun así, desde luego, y en función de cómo avancen los acontecimientos, siempre estaremos dispuestos a hacer alianzas, a incorporar a personas, a hablar y a entendernos. Pero con la base y el hecho objetivo de que Más Madrid, que hace dos años y medio era un proyecto al que todo el mundo de alguna forma daba un poco por perdido, es hoy el único proyecto alternativo a los gobiernos del PP.

Después de siete años como cargo municipal, ¿su ambición es ser alcaldesa? Porque también podría optar a entrar en las listas de las próximas elecciones generales, ¿no?

Ah, no, yo no tengo ningún interés en eso, aunque sí lo tenga como ciudadana. A mí me gusta mucho la política municipal. Es la única que me gusta, la única que me gusta practicar. Me gusta su forma cercana de aterrizar en los problemas concretos. Es a lo que me gusta dedicarme. Es mi pasión y por tanto, es donde me voy a quedar.

Antes ha dicho que hay serias dudas de que Almeida vaya a ser de nuevo el candidato del PP. ¿Se atreve a pronosticar su futuro?

Pues ahora mismo diría que está tocado y hundido.