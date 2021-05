Rufián, ante el silencio de 'El Largo' sobre los encargos del PP: “Usted es el abogado de los Corleone. Será el primero en caer”

La intervención del abogado Javier Iglesias ha elevado el tono de la comisión de investigación del caso Kitchen. La negativa del letrado a responder a las preguntas de los grupos amparándose en el "secreto profesional", sea cual fuere el sentido de las mismas, ha irritado a los grupos hasta el punto de advertirle de acciones penales en su contra. En su turno de intervención, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha comparado con "el abogado de los Corleone" y le ha adelantado: "Los abogados siempre son los primeros en caer".

Los informes de la Unidad de Asuntos Internos identifican a Iglesias con 'El Largo' al que Villarejo y el resto de la banda se refieren en grabaciones incorporadas al sumario de Kitchen. Se trataría del nexo del presunto grupo criminal con el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, alias 'El Barbas' o 'El Asturiano', para los investigados. Iglesias lleva años apareciendo en los asuntos más turbios del PP, por ejemplo, como quien trasladó un pacto de silencio a Luis Bárcenas en 2013 o quien ofreció 500.000 euros de dinero negro de empresarios al extesorero por fabricar otros 'papeles' cuando estalló el escándalo de la caja B. Esas informaciones periodísticas han sido ratificadas por el propio Bárcenas en sede judicial.

Iglesias se ha presentado en el Congreso con un correo del Colegio de Abogados en el que supuestamente se refrenda su derecho a acogerse al secreto profesional pero que tampoco ha aportado porque no tenía permiso para ello. De acuerdo a ese secreto profesional no ha contestado a ninguna pregunta porque todas, según él, afectaban a su labor como abogado. Ni siquiera ha dicho si conocía al comisario Villarejo, a cuya esposa, Gemma Alcalá, ha defendido en las causas Tándem y Pequeño Nicolás hasta hace unos días.

Rufián le preguntó por esa presunta relación con Rajoy e Iglesias volvió a apelar al secreto profesional. Entonces, el diputado habló de "excusas baratas" y replicó: "¿Por qué tapa, esconde y no dice la verdad en torno a casos de corrupción gravísimos y de personas concretas que le estamos preguntando si no tiene ningún tipo de relación profesional con ellas?". "Usted es Tom Hagen, el abogado de los Corleone. Ahora se irá a un reservado de un restaurante a reírse de nosotros y a decir cómo les he chuleado pero le aseguro que lo que hace aquí tendrá consecuencias", le ha espetado Rufián, apelando al Código Penal y a las sanciones que éste recoge por la falta de colaboración con el Congreso.

El portavoz de ERC ha añadido: "Usted tiene amigos muy poderosos y se cree que haciendo el papel que está haciendo aquí puede irse a un reservado y reírse de nosotros. Pero esos amigos ya no son tan poderosos, porque si lo fueran, usted no estaría aquí sentado y nosotros no le conoceríamos".

De lo poco que le han podido arrancar los diputados a Javier Iglesias es que sí estuvo en Soto del Real por mandato de dos clientes que tenía en Gürtel, pero no realizó la oferta que Bárcenas describe. También ha admitido que Villarejo y Josep Pujol se reunieron en su despacho porque él los presentó por negocios pero que no se produjo la oferta del comisario que relata el hijo del expresident, quien dijo al juez Pablo Ruz que el comisario le ofreció reventar el caso que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia a cambio de una declaración contra el procés.

Una de las diputadas más contundentes contra Javier Iglesias ha sido Macarena Olona, portavoz de Vox. "No nos haga perder el tiempo ni venga aquí a darnos lecciones de jurisprudencia", ha dicho la diputada de la extrema derecha, abogada del Estado de profesión. La portavoz de Vox ha pedido que conste en acta la "resistencia" del abogado Iglesias y que se le realice "un conminamiento expreso para que se puedan seguir con posterioridad las acciones que procedan por su falta de respeto a esta comisión". "Nos toma por imbéciles", le ha dicho a Iglesias.

El portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha retomado el argumento de Rufián y ha dicho que más que el abogado de la familia Corleone, el proceder de Javier Iglesias se asemeja al del "consigliere" (consejero).