Sánchez acusa al PP de intentar tumbar la reforma laboral con tránsfugas: “España no se merece esta oposición"

En el PSOE lo tienen claro: el PP era conocedor de que los dos diputados de UPN iban a rechazar la reforma laboral y "blanqueó al transfuguismo" para dañar al Gobierno, aunque ello conlleve la pérdida de derechos de los trabajadores tras alcanzar un acuerdo los sindicatos y la patronal y poner el riesgo 10.000 millones procedentes de los fondos europeos. Y, conscientes de que esa jugada ha empañado la aprobación de la "ley más importante de la legislatura", según la denominó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acusan directamente a Pablo Casado. Lo han hecho José Luis Rodríguez Zapatero en un acto electoral en León, el candidato socialista, Luis Tudanca y el propio Pedro Sánchez: "Lo que sucedió el pasado jueves en el Congreso fue que ganó el avance social, España, y perdió la oposición negacionista del PP".

El presidente ha asegurado que la reforma laboral es un "éxito colectivo" porque reunió a representantes de trabajadores y empresarios y ha dedicado un especial agradecimiento también a los partidos que votaron afirmativamente frente al "rostro de una derecha que blanquea el transfuguismo, deslegitima un voto democrático en el Parlamento y vota en contra de un acuerdo bueno para España". "Me queda claro que España no se merece esta oposición, esta derecha negacionista", ha expresado Sánchez, que ha reivindicado la nueva normativa laboral como "la buena política".

"Esta reforma laboral es un canto al crecimiento y al acuerdo. Es un canto al crecimiento económico porque va a consolidar la creación de empleo y la creación de empleo digno", ha afirmado Sánchez, que ha recordado que en enero -primer mes con la normativa vigente antes de que la convalidara el Congreso- aumentó en un 91% el número de contratos fijos respecto a diciembre. "Eso es lo que quería que no saliera el PP, hasta incluso utilizando a tránsfugas", ha reprochado el secretario general del PSOE.

Sánchez ha recordado que el PP ha rechazado iniciativas como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de eutanasia o muerte digna, la de Formación Profesional o que ha anunciado el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de vivienda "sin haberla leído". "Reprochan con quién sacamos estas leyes. La pregunta no es esa, es por qué el PP, con esa oposición negacionista, vota en contra", ha señalado el presidente.

En esa misma línea se había pronunciado minutos antes, ante un público entregado, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha asegurado que "en esta legislatura, como en otras anteriores, la derecha pasará a la historia por no haber arrimado el hombro ni una vez, incluso con una gravísima pandemia". "Hubo justicia poética el otro día [ha dicho el expresidente sobre la votación de la reforma laboral]. Ganaron los trabajadores, el diálogo social, el empleo, la dignidad de los más humildes. Ganó España y perdió el PP. Son especialistas en meterse goles en propia meta. Es lo que les va a pasar en Castilla y León".

El PSOE saca pecho con la descentralización

Tanto Sánchez como Zapatero han ensalzado al candidato socialista, Luis Tudanca, y han cargado contra Alfonso Fernández Mañueco por llamar a las urnas el 13 de febrero. "Son unas elecciones convocadas por el PP para el PP para hacer unas primarias plus a [Pablo] Casado, que bien las necesita, claro", ha dicho Zapatero, que ha atribuido la "ansiedad" del líder del PP a su pugna con Isabel Díaz Ayuso. El líder del PSOE se ha referido a las victorias socialdemócratas en Italia, Alemania o Portugal para pronosticar un éxito de Tudanca el próximo domingo. "El día que convocó elecciones estábamos inaugurando el AVE entre Madrid y Galicia. Mañueco no acompañó al jefe del Estado, al presidente del Gobierno y al presidente de la Xunta y demostró de una forma metafórica el abandono del PP a esta tierra", ha dicho.

La lucha contra la despoblación ha estado presente en las intervenciones de todos los intervinientes, que han reivindicado la descentralización de instituciones que comenzó Zapatero y que está continuando Sánchez. "No hay tierra con más desequilibrios que esta. La reducción de los desequilibrios tiene que ver con la equidad, que es darle más a quien más lo necesita y esta tierra necesita más, mucho más", ha dicho Tudanca antes de agradecer expresamente al expresidente la decisión de llevar a Castilla y León instituciones como el centro de gestión de multas, el centro de referencia de enfermedades raras o el centro de la evolución. "Sirvió porque demostramos que con esas politicas se puede reducir la sangría demográfica", ha dicho Tudanca, a quienen las filas socialistas ven posibilidades precisamente por el trabajo que ha hecho estos años en la región, a pesar de la competencia que les ha surgido con las plataformas de la España Vaciada. "No tenemos que comprometer nada que no hayamos hecho ya", ha dicho el candidato antes de enumerar cuestiones muy concretas de la zona, como el hospital de referencia para Ponferrada o la apertura de los consultorios en el medio rural, entre otras.

Tudanca enarbola la bandera de la decencia

"El PP podría presentarse a estas elecciones con el programa de 1987 cambiando pesetas por euros", ha ironizado Tudanca. "No son capaces de hablar de Castilla y de León porque no tienen programa. Nunca lo han tenido. Si hubiéramos gobernado 35 años estaríamos presumiendo de lo que hemos hecho", ha señalado en contraposición con la campaña de los conservadores, centrada en buena medida en atizar al Gobierno central.

El PSOE también quiere poner el énfasis en uno de los puntos débiles del PP: la corrupción, que a su juicio está pasando desapercibida en esta campaña a pesar de que la Fiscalía ha denunciado al partido por las primarias en las que fue elegido Mañueco. "Si tuviera que elegir una razón para el cambio, y hay muchas, recuperar la decencia sería la primera", ha expresado el candidato.