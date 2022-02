Zapatero, sobre la reforma laboral: “El PP es especialista en meterse goles en propia meta. Va a pasar en Castilla y León”

"Hubo justicia poética". Es la conclusión de José Luis Rodríguez Zapatero tras la esperpéntica votación de la reforma laboral el pasado jueves. "Los goles en propia meta suben al marcador. Ahora están llorando por las esquinas, pero, hombre por favor, que lo que querían era ganar la votación por la puerta de atrás con dos trásfugas", ha dicho el expresidente en un acto de campaña en su tierra en el que ha arropado, junto a Pedro Sánchez, al candidato del PSOE, Luis Tudanca. El exdirigente socialista ha felicitado a Sánchez por la aprobación de la reforma laboral. "Has cumplido con los trabajadores", le ha dicho: "Ganó España y perdió el PP. Son especialistas en meterse goles en propia meta. Es lo que les va a pasar en Castilla y León".

El pronóstico de Zapatero se produce en un momento en el que Alfonso Fernández Mañueco está a la baja y Vox sigue en ascenso. El PSOE está esperanzado en poder repetir el resultado de hace dos años, ganar las elecciones y confía en poder gobernar con otras fuerzas, aunque reconocen las complicaciones. "Convocaron unas elecciones no para Castilla y León. Convocaron unas elecciones, tenían mayoría en el Parlamento, eran unas elecciones convocadas por el PP, para el PP para hacer unas primarias plus a [Pablo] Casado, que bien las necesita, claro. La ansiedad de casado, no sé si porque piensa en Ayuso, les llevó a convocar estas elecciones que los castellano y leoneses vimos con cierta perplejidad en febrero, que hace frío aquí", ha dicho en el pabellón en el que se ha celebrado el acto tras una noche gélida en León.

Zapatero ha asegurado que el "patriotismo se demuestra en la oposición" y ha reivindicado la labora que ha hecho Tudanca, que alcanzó un acuerdo con Mañueco para la reconstrucción tras la pandemia. El expresidente ha mencionado, por ejemplo, el pacto antiterrorista que suscribió el con José María Aznar o el apoyo de Sánchez al 155 en Catalunya.

Interrumpido constantemente por los apluados de los cerca de 1.200 asistentes, Zapatero ha dicho que la votación de la reforma laboral no solo muestra la "mentalidad" del PP, al que ha acusado de querer poner en riesgo los fondos europeso, pero también les ha recordado los reproches que hacen al Gobierno por sus apoyos. "El que vota con Bildu y los nacionalistas es muy democrático. Ahora si votan con otras fuerzas políticas atenta España. Ese es el cinismo de la derecha de este país", ha expresado.

"Lo relevante es que quizás la promesa más importante del presidentes y de este Gobierno, que era cambiar una reforma laboral que era dañina y recuperar por primera vez derechos para los trabajadores [ha reconocido el expresidente, que en la crisis de 2010 hizo grandes recortes] con un gran pacto social. Esa promesa la ha cumplido Pedro Sánchez y yo me siento muy orgulloso", ha señalado.