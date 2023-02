Sánchez descarta una ruptura de la coalición por la crisis del 'solo sí es sí': “Todos los ministros cuentan con mi confianza”

“Ya le digo que no. No se contempla, al contrario, el Gobierno de coalición continúa”. Pedro Sánchez descarta una ruptura de la coalición por la crisis del 'solo sí es sí' después del enfrentamiento que han protagonizado PSOE y Unidas Podemos, personificado en las ministras Irene Montero y Pilar Llop, y que ha llevado a los socialistas a presentar en solitario un cambio con el que pretenden soslayar las rebajas de las penas a abusadores sexuales que se están produciendo desde la entrada en vigor de la norma. “Todos mis ministros cuentan con mi confianza, desde luego también la de Igualdad”, ha zanjado el presidente sobre la herida abierta en el seno de la coalición, donde la tensión se ha disparado en los últimos días tras un duro enfrentamiento en la negociación.

Más allá del apoyo a Montero, cuya posición enfada a los socialistas mientras Unidas Podemos les acusa de querer volver “al Código Penal de la Manada” , lo que sí ha defendido Sánchez es la propuesta que han llevado al Congreso como la única vía para solventar los “efectos indeseados” que la ley del 'solo sí es sí' ha terminado teniendo con un goteo de excarcelaciones y rebajas de condenas.

“Estamos en un debate en el que tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas y tenemos que preservar esa cuestión técnica que es la que ha generado la alarma social y que es la reducción de penas. Esa propuesta da respuesta a esas dos cuestiones”, ha defendido el líder socialista. La propuesta del PSOE contempla una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad para intentar sortear las rebajas de condenas en la horquilla baja. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad considera que modifica el corazón de la ley por afectar, en su opinión, a la base del consentimiento.

Sánchez ha evitado, no obstante, en varias ocasiones pronunciarse sobre un hipotético apoyo del PP a la reforma ante el rechazo de sus socios. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado dispuesto a hablar con el principal partido de la oposición para sacar ese cambio que para el PSOE es importante dado el revés electoral que le puede suponer la situación. Por el momento, PSOE y Unidas Podemos tratan de salvar la reforma sorteando el choque entre las ministras de Justicia e Igualdad. En todo caso, Sánchez ha evitado decir si intercederá, como ha hecho en otros conflictos con el socio minoritario, o si hablará personalmente con Montero.

“Son los grupos los que tienen que dar solución a esta alarma social generada y plantear es retoque técnico. Lo más importante, mas allá del debate político, es no olvidar en las víctimas y trasladarles la solidaridad, no solo con las palabras sino también con los hechos”, ha expresado antes de asegurar que no se podría acusar al Gobierno de inestabilidad por esta situación -en la que no hay una mayoría clara para remodelar una de las leyes banderas de la legislatura-. “después de casi 200 leyes y tres Presupuestos Generales en un contexto tan adverso y complejo”.

“Lamento esta situación. La lamento y a las víctimas no solo hay que trasladarles esa solidaridad con la palabra, lo lamentamos, sino tenemos que hacerlo con hechos y eso lo que hemos hecho con esta proposición del ley del PSOE: retocar desde el punto de vista técnico con todas las garantías jurídicas un asunto importante que está generando una alarma social como es la rebaja de las penas”, ha respondido el presidente en una rueda de prensa de madrugada en Bruselas al finalizar la reunión del Consejo Europeo.

Precisamente en las horas se ha escudado Sánchez en tono jocoso para evitar pronunciarse sobre una hipotética remodelación del Gobierno que vaya más allá de las carteras de Industria y Sanidad, cuyas titulares, Reyes Maroto y Carolina Darias, abandonarán para concurrir a las elecciones municipales de mayo.