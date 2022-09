Sánchez exhibe músculo con los barones y presume de gestión frente a un PP “aislado y retratado”

Pedro Sánchez ha exhibido músculo junto a los presidentes socialistas y los líderes territoriales del partido en un acto en Zaragoza con el que ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las municipales y autonómicas de 2023. Ese será el primer test para un Sánchez que está en horas bajas en las encuestas y que pretende rentabilizar el tirón de los alcaldes y presidentes que están en el poder. El líder socialista, que ha recibido los mimos de todos los barones, incluido el aragonés Javier Lambán, que era el anfitrión y es de los más alejados, ha querido mostrar la “fortaleza de un partido en forma y unido” frente a un PP al que ha acusado de ser una “oposición aislada y retratada” ante la coincidencia de Bruselas con el Gobierno de España. “Salimos en todos los territorios a ganar, a ser primera fuerza”, ha expresado Sánchez, a quien acompañaban, además de los líderes territoriales y miembros de la dirección, cinco ministros.

Sánchez: "La derecha quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir"

El mitin se producía después de una reunión del Consejo de Política Federal en el que los barones han sentado las bases de lo que será el programa electoral del PSOE en 2023 y ha servido a los socialistas para hacer una sesión didáctica sobre las medidas que han puesto en marcha y presumir de gestión. “Nosotros gestionamos mucho mejor la política económica cuando estamos en el Gobierno”, ha sentenciado Sánchez, que ha aprovechado, como poco antes había hecho la presidenta navarra, María Chivite, para defender la carga impositiva para sostener el estado de bienestar. “En los Presupuestos, 190.000 millones estamos destinando a pensiones y prestaciones sociales. Quien quiera rebajas fiscales de impuestos generalizadas que le diga a la clase media y trabajadora de dónde van a recortar, porque nosotros no vamos a recortar”, ha aseverado.

“Mientras dure la maldita guerra desplegaremos todos los resortes del Estado, todos los recursos financieros para proteger a la mayoría social de este país”, ha exclamado Sánchez entre aplausos de los asistentes y ha aprovechado para recordar que el Consejo de Ministros aprobará este martes la reducción del IVA del gas y 172 millones de euros para fortalecer la atención primaria.

Una sesión para reivindicarse

Sánchez ha reducido los ataques a Alberto Núñez Feijóo, aunque no han desaparecido por completo de su intervención. El presidente ha insistido en que su Gobierno está tomando medidas en la buena dirección, como demuestra, a su juicio, que Bruselas esté adoptándolas, como la intervención del mercado eléctrico o el impuesto a las empresas energéticas. “Si lo dice el Gobierno de España es malo por izquierdista; si lo dice Bruselas es bueno por liberal”, ha dicho el socialista sobre el viraje del PP: “Es sentido común y el sentido común dice que hay que arrimar el hombro para la clase media y trabajadora de este país”.

A Sánchez lo han arropado los barones del PSOE, que se han dividido en grupos para preparar unas conclusiones que tienen en el voto joven y rural sus prioridades de cara a las elecciones municipales y autonómicas y así lo han articulado en las intervenciones en el acto celebrado World Trade Center de Zaragoza. “No hay nada más solidario que tener en la cabeza a las generaciones que están y que vendrán”, ha dicho la balear Francina Armengol, que ha asegurado que los socialistas nunca se “pusieron de perfil” cuando hubo complicaciones como la pandemia. Armengol ha recordado la que fue la “palabra de moda” durante la pandemia al reivindicar la “cogobernanza” y ha provocado la mayor ovación del público cuando se ha referido al exministro de Sanidad y ahora primer secretario del PSC, Salvador Illa.

“No hay ningún partido en España que tenga tan claro el proyecto político que representa España y sus instituciones. No hay nadie capaz de decir aquí lo que se dice allí”, ha agregado el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, que también ha enarbolado la bandera de la unidad interna: “Somos el PSOE. Aquí esta el PSOE. El PSOE de ayer, el de hoy, el de siempre, el que siempre creyó en España y en Europa”. La gestión de los fondos europeos es una de las banderas que llevarán los socialistas a las elecciones dado que confían en su ejecución para presentar una importante hoja de servicios entre los que se encuentran la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. “Con los fondos que da el Gobierno de España estamos empleando a gente de 30 y 40 años que dan vida”, ha dicho la riojana Concha Andreu, que ha defendido la activación en su región de las escuelas rurales “que abandonó el PP”. “Con apoyo de un partido socialista que entiende que en el mundo rural está el futuro”, ha defendido.

Lambán: “Pedro Sánchez lo ha hecho bien”

También la transición ecológica es uno de los ejes del discurso socialista. “Uno cuando va a Castilla-La Mancha se para a pensar que el 100% de la energía que consume es renovable, que el 150% de la que Aragón proyecta es renovable. En Madrid se genera el 4%”, ha dicho el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, que se estrenaba en un Consejo de Política Federal. Ha sido el que ha hecho un discurso más combativo contra el PP, en este caso de Isabel Díaz Ayuso: “Madrid no puede ni debe ser una región egoísta que cierre fronteras”. “El PP lo que quiere es que nos rindamos. No solo no nos rendimos sino que vamos con todo y a por todas”, ha expresado el también candidato.

“Estamos fuertes y unidos. Vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer que es propuestas para las personas y la ciudadanía. Somos un partido que ha escrito y seguirá escribiendo la historia del progreso de nuestro país”, ha señalado la presidenta de Navarra.

Esquivar el indulto a Griñán

Incluso Javier Lambán, que es junto con Emiliano García-Page el presidente que más se aleja normalmente de la deriva de Moncloa, ha reivindicado al presidente del Gobierno. “Pedro Sánchez lo ha hecho bien y ahora que tenemos que asumir retos como la inflación y Pedro va a seguir estando a la altura de las circunstancias, va a tener a su partido detrás y estoy convencido de que acabará teniendo a los españoles detrás”, le ha dicho a los suyos que son conscientes de que parten con las encuestas en contra. Lambán ha aprovechado, eso sí, para lanzar un mensaje contra los aliados de Sánchez al explicar que los aragoneses reniegan especialmente de la “perversión de los nacionalismos e independentismos”.

Lambán también ha defendido que en el PSOE no hay “ni una mácula de corrupción”. La afirmación se ha producido justo cuando personalidades y miles de simpatizantes socialistas han secundado la petición de indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán. Su concesión corresponderá a Sánchez, que ya tiene el rechazo de Unidas Podemos a una decisión que tendrá que tomar en un momento muy delicado ante el ciclo electoral. Los dirigentes socialistas han esquivado, eso sí, el asunto al acabar el acto, conscientes de la dificultad que conlleva. Por lo pronto el ala socialista del Gobierno se limita a decir que cumplirá el procedimiento y no adelanta su posición, aunque se aferran a los votos particulares de la sentencia. Lo que sí ha hecho Ferraz es cambiar radicalmente el discurso respecto a los expresidentes andaluces condenados por el caso de los ERE al destacar que no se enriquecieron y recordar que ya han asumido responsabilidades políticas. “Están pagando justos por pecadores”, llegó a decir Sánchez.