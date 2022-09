El PSOE lanza la campaña de las municipales con el reto de recuperar a los jóvenes y el voto rural

Los jóvenes y la España rural. Son los dos grandes objetivos del PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 en la que Pedro Sánchez fía al tirón de los presidentes y alcaldes socialistas todas las opciones de mantener el pulso a un PP al alza en todas las encuestas. El secretario general del PSOE lleva desde julio tratando de imprimir ánimos a una organización que, según coinciden varios dirigentes consultados, es “ciclotímica” y se contagia rápido de los estados de ánimo de la opinión pública. Además de hacer cambios en la cúpula del partido, Sánchez busca que los suyos no se resignen y no den la batalla por perdida antes de tiempo. “La derecha política, económica y mediática quieren que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir”, ha repetido en varias ocasiones recientemente. La precampaña ya ha comenzado y el PSOE se lanza a por los votantes jóvenes, que son su gran asignatura pendiente, y a por el mundo rural, donde hace tiempo que temen la implantación de Vox.

Así se desprende de las propuestas de resolución que han elaborado los socialistas de cara al Consejo de Política Federal del partido que se reúne este sábado en Zaragoza y al que ha tenido acceso elDiario.es: “Afrontar la agenda joven y el reto demográfico es imprescindible para incrementar la cohesión social y territorial de nuestro país, también desde la perspectiva intergeneracional y de igualdad de género”.

El compromiso de Sánchez y los barones que suscribirán ese texto es “incorporar la perspectiva joven a todas las políticas y fomentar la participación de jóvenes en el diseño de políticas públicas que les afecten”. El mantra de Sánchez es salir de la crisis energética que deja la guerra de Ucrania de una manera radicalmente distinta a las recetas austericidas con las que se enfrentó la recesión financiera de la anterior década.

Por eso, uno de los principales puntos es “convertir el empleo en un derecho al final de la etapa formativa” y “combatir la precariedad y falta de calidad del empleo juvenil”. “Para ello, como una herramienta más, pondremos en marcha mesas de diálogo social joven con los agentes sociales”, señala el documento, que también apuesta por el emprendimiento (“autoempleo”) o el aumento de becas. También hace referencia al acceso a la vivienda y una mención específica a la ley impulsada desde la coalición, pero que está bloqueada por el momento en el Congreso.

Si los jóvenes son la preocupación del PSOE desde al menos los tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba, la España rural ha sido una de las que ha sacudido el mandato de Pedro Sánchez. El auge de plataformas como Soria Ya! en los comicios de Castilla y León hicieron saltar las alarmas de Ferraz, que pone en el ámbito rural uno de los principales ejes de la precampaña de las municipales y autonómicas. Tras recordar medidas puestas en marcha desde el Ejecutivo, como los 10.000 millones destinados al reto demográfico, el PSOE se pone deberes de cara a las elecciones de mayo: acelerar la distribución de fondos económicos directos y la movilización urgente de recursos técnicos para la gestión de proyectos de inversión en los pequeños municipios de nuestro país, poner en marcha planes extraordinarios de empleo en los pequeños municipios o incentivar la implantación de empresas en municipios cuya situación demográfica esté más comprometida.

El lanzamiento de la precampaña llega a las puertas de un invierno que se antoja complicado para los gobiernos por el alza de los precios y la crisis energética, que Sánchez sostiene que no afectará tanto en España como en otros países. El presidente del Gobierno ha defendido en sus últimas apariciones públicas que la “inflación pasará” del mismo modo que lo ha hecho la pandemia. Así, el documento pone el énfasis en el impulso que ofrecen los fondos europeos. “Tanto en el Gobierno de España como en los gobiernos locales y autonómicos, el PSOE gobierna para la mayoría social de nuestro país, para las clases medias trabajadoras, para ese 95% de la gente que necesita de lo público para afrontar todo tipo de adversidades, ya sea la pandemia, el volcán de La Palma o, como ahora, los efectos sociales y económicos de la guerra de Putin en Ucrania”, expresa el PSOE.

“Proteger a la clase media trabajadora y a las empresas del alza de los precios de la energía y la cesta de la compra”, es uno de los puntos a los que hace referencia y que se ha convertido en uno de los lemas del presidente. No obstante, no anticipa ninguna propuesta nueva más allá de lo que han ido acometiendo el Gobierno y las corporaciones locales en lo referido fundamentalmente a la transición ecológica y digital así como la respuesta a las crisis que se han encontrado esta legislatura. La intención de Ferraz es que todos los territorios 'vendan' la gestión de lo que han denominado “el Gobierno de la gente”.

La reunión de Sánchez con los presidentes y barones socialistas se produce en vísperas de que comience el proceso de elaboración de las candidaturas para 2023. El poder municipal conseguido hace cuatro años da un respiro a los socialistas, que a diferencia de en otros momentos pronostican batallas en pocas ciudades, como Donostia, Pontevedra y Ourense. La gran pelea se ha producido en Gijón, donde ha renunciado la alcaldesa, Ana González, forzada tras perder el pulso con la dirección local del partido, que ha conseguido las firmas suficientes para que hubiera primarias frente a la máxima generalizada de que los regidores y presidentes repiten automáticamente.

La aspiración del PSOE es mantener el músculo municipal y autonómico cosechado en 2019 conservando las nueve presidencias autonómicas. “El PSOE también es el partido más fuerte en los gobiernos locales ya que más de 20,6 millones de españoles tienen un alcalde o alcaldesa socialista, muy por delante del PP, al igual que gobernamos en 23 diputaciones provinciales, tres cabildos y tres consells, al igual que contamos con el Presidente de la FEMP”, recuerda el PSOE en sus conclusiones.