El PSOE retrasa las primarias para elegir candidato en el Ayuntamiento de Madrid

Pedro Sánchez aún no ha deshojado la margarita y el PSOE ha decidido retrasar la designación del candidato al Ayuntamiento de Madrid. La intención de la federación madrileña que pilota Juan Lobato era culminar en octubre los procesos de primarias para tener los aspirantes a las alcaldías cuanto antes y, en especial, al de la capital, que es de vital importancia en un territorio que al PSOE se le resiste desde hace décadas. Por eso la dirección regional aspiraba a tener ese nombre ya y poner en marcha la campaña frente a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Sin embargo, ha habido cambio de planes y la designación se retrasará hasta el mes de noviembre, según fuentes de la federación madrileña.

En las filas socialistas aguardaban con inquietud en los últimos días la decisión de Sánchez sobre la candidatura en la capital, donde quedaron relegados a la cuarta posición con la candidatura del exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández. Lo que dan por hecho en el PSOE es que no será la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, que era la aspirante a ese puesto, aunque públicamente no había anunciado sus intenciones. La dirección socialista ha realizado en los últimos meses varias encuestas y estudios cualitativos en las que González obtuvo muy malos resultados.

Con el aplazamiento hasta el mes de noviembre -que era la fecha pensada en principio por Ferraz para las excepciones en el calendario de primarias que con carácter general quería poner en marcha en septiembre-, Sánchez gana tiempo para la elección de un candidato que pueda competir con Almeida. Algunas fuentes de la cúpula madrileña sostienen que hay opciones de que la izquierda arrebate el Ayuntamiento al PP, aunque ven muy complicado hacerlo en el caso de la Comunidad, donde Ayuso arrasó hace poco más de un año. Lo que guardan con celo en Moncloa es el nombre del posible candidato, aunque suenan los nombres de ministros como Margarita Robles, Félix Bolaños, Reyes Maroto o Fernando Grande-Marlaska. “Presentaremos un buen candidato”, sostienen en el PSOE madrileño.

La idea de aplazar la decisión retrasa también una hipotética crisis de Gobierno en caso de que alguno de los ministros o ministras acaben en el cartel de las municipales. Así, también se esperará hasta el mes de noviembre en el caso de Las Palmas, como ha solicitado la federación canaria. Allí gobierna actualmente el PSOE, pero el alcalde, Augusto Hidalgo, ya ha manifestado su intención de concurrir a las elecciones al Cabildo. Salvo sorpresa de última hora, la ministra de Sanidad, Carolina Daria, será la candidata en esa ciudad, pese a sus reticencias iniciales. El aplazamiento permite a Darias seguir teniendo la visibilidad del ministerio que ocupó previamente Salvador Illa -que acabó siendo candidato y ganando las elecciones en Catalunya- y desembarcar en la precampaña oficial.

Ferraz pretende dar a conocer en las próximas horas el calendario completo de los procesos de primarias a los gobiernos autonómicos y municipales de ciudades de más 20.000 habitantes, cabildos y consejos insulares y a las juntas generales de los territorios históricos en aquellos lugares donde no gobierna. En la mayoría de lugares no habrá batalla, aunque quedan algunas ciudades por decidir, como Donostia, donde el diputado y exalcalde Odón Elorza dio la sorpresa al anunciar su intención de competir, aunque en la dirección del PSE dan por hecho que no contará con el respaldo suficiente y que la candidata oficial, Marisol Garmendia, encabezará la lista.

El principal foco de conflicto, no obstante, está en Gijón, donde un grupo de militantes está recogiendo firmas para que haya primarias con el objetivo de derrocar la candidatura de la actual alcaldesa, Ana González. La agrupación socialista está completamente dividida y el plazo para la recogida de rúbricas termina este jueves. Si los 'críticos' consiguen la mitad más uno de los afiliados, habrá un proceso de primarias en esa ciudad. La dirección de Adrián Barbón, que ha mantenido su apoyo a la actual regidora, ha optado por acogerse al primer plazo del proceso para zanjar cuanto antes la guerra. Fuentes de la federación asturiana temen que la polémica que ha salpicado al PSOE en la ciudad durante todo el verano merme completamente las opciones de reeditar el gobierno municipal.