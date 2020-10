Sánchez justifica el estado de alarma en Madrid: "No podíamos quedarnos de brazos cruzados"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en la localidad portuguesa de Guarda para participar en la XXXI Cumbre Hispano-Lusa, desde donde ha dado una rueda de prensa acompañado del primer ministro portugués, Antonio Costa en la que además se ha preguntado al político español por la situación del coronavirus en el país. "No podíamos quedarnos de brazos cruzados", ha dicho el socialista en referencia al estado de alarma declarado recientemente en Madrid.

Sánchez ha continuado diciendo que el Gobierno espera "doblegar la curva de Madrid en 15 días" y defiende que desde el Ejecutivo siempre han puesto "por encima de cualquier otra consideración la salud pública". "Pido a los gobernantes que hagan lo mismo: que pensemos en los sanitarios que están enfrentándose a la COVID. Tenemos que dar una respuesta clara y contundente frente a la pandemia".

Asimismo, el presidente incide en que "debemos ser conscientes de que hay que dar una respuesta muy clara y contundente en determinados territorios, y los datos están ahí: los datos de la tasa de contagios en Madrid son elevados".

El líder socialista también ha aclarado que desde el Gobierno no pretenden "imponer ni tutelar", sino "ayudar, colaborar y cooperar". "En el momento en el que no se toman las soluciones que creemos que se deben tomar, lo que no puede hacer el Gobierno de España es mirar hacia otro lado. Nos vamos a poner siempre en la piel de los que sufren esta pandemia", ha apostillado.

Además, Sánchez ha hecho referencia a que "el uso partidista que se está haciendo de la pandemia por parte de políticos lo que hace es dividir las sociedades y hacer la lucha más débil. Si hay un enemigo común ese es el virus. Es una batalla epidemiológica no ideológica". Por eso considera que "desterrar la lucha partidista de la pandemia debe ser la dirección de todos los actores político", algo que, según el presidente, "han practicado" desde el Gobierno central.

Un proyecto en línea con Portugal

Ambos representantes políticos han comenzado su comparecencia ante medios diciendo que van a buscar "proyectos conjuntos estratégicos" que puedan ser incluidos en sus respectivos planes de recuperación para recibir los fondos europeos, en áreas como el desarrollo del hidrógeno, la cadena de valor de las baterías, o el desarrollo del 5G y de satélites.

Según ha informado Moncloa, los mandatarios han dedicado parte de la reunión bilateral que han mantenido al inicio de esta cumbre a compartir los detalles de sus respectivos planes de recuperación, especialmente en los temas en los que existen sinergias, tras lo cual, han decidido establecer lazos de colaboración en este sentido.

Sánchez y Costa también han abordado cuestiones recurrentes en la relación entre los dos países, como el desarrollo de infraestructuras comunes, tanto ferroviarias como carreteras. Y, como estaba previsto, han prestado especial atención a la Estrategia común de Desarrollo transfronterizo, que era uno de los temas principales a abordar en esta cumbre, que se celebra precisamente en Guarda, localidad portuguesa ubicada a pocos kilómetros de la frontera con España.

Esta XXXI Cumbre bilateral ha reunido a una veintena de ministras y ministros de ambos países, un día después de que el presidente Sánchez decidiera finalmente declarar en estado de alarma para restringir la movilidad en Madrid.