Sánchez no intentará impedir que Feijóo se presente a una investidura para que constate su “fracaso en las urnas”

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, acudirá este martes al Palacio de la Zarzuela en su turno de consultas con el rey a trasladarle al jefe del Estado su disposición a que se le encargue la investidura y a encontrar los apoyos parlamentarios que necesita para sacarla adelante. “Es el único candidato posible”, remarcan fuentes socialistas del Ejecutivo que, no obstante, dejan claro que no contribuirán a situar al monarca en una situación incómoda.

Los socialistas avisan de que Pedro Sánchez no va a entrar “ni en polémicas ni en presiones al rey” para que no vaya Alberto Núñez Feijóo a la investidura. “Si quiere ir a la investidura que vaya y se enfrente por tercera vez a la realidad de las urnas”, dicen esas fuentes, que inciden en que resulta una evidencia que “Feijóo no cuenta con apoyo democrático suficiente” para gobernar. “Las elecciones y la configuración de la Mesa han mostrado una evidencia: la propuesta de Feijóo de conseguir un apoyo mayoritario de los españoles para derogar el sanchismo fracasó el 23J”, apuntan.

Por eso, a juicio de los socialistas la ronda de consultas con Felipe VI también constatará que “la única posible alternativa de Gobierno existente es la de un Gobierno de progreso que continúe la tarea realizada por el Gobierno de coalición estos últimos años”.

“Si Feijóo desea ir a una investidura que certifique lo que ya sabe todo el mundo, que lo haga. No cuenta con el apoyo electoral suficiente. Su propuesta electoral fracasó en las urnas. No lo quiso entender el 23J, no lo quiso entender en la constitución de las Cortes. A ver si a la tercera acepta de una vez la verdad evidente: fracasó en las elecciones”, zanjan en la calle Ferraz.

En el PSOE ya trabajan con la mirada puesta en los apoyos necesarios para una investidura de Pedro Sánchez y, en concreto, en la negociación con los independentistas catalanes de ERC y Junts, a los que apelan. “Conseguir la revalidación del Gobierno de coalición es posible, es necesario y vale la pena trabajar por conseguirlo. Hace falta un esfuerzo conjunto de todas las formaciones que creemos en una España plural y diversa que apuesta decisivamente por políticas de avance y de justicia social”, señalan los socialistas.

Tras despachar este lunes con los representantes de Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, PNV y Sumar, Felipe VI recibirá el martes a las 12.00 en Zarzuela a Pedro Sánchez y, por la tarde, al líder del PP, que ha insistido en su “legitimidad” para intentarlo por ser la fuerza más votada. “Si le encarga la investidura a Feijóo lo respetaremos, pero no tiene ninguna posibilidad y nosotros vamos a trabajar para conformar Gobierno”, subrayan en el PSOE.