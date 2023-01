Sánchez reivindica “el éxito económico español” y avisa al PP de que “los derechos no se cuestionan”

Pedro Sánchez ha vuelto a reivindicar esta tarde en el Congreso la gestión de su Gobierno al frente de las dos crisis económicas que han atravesado la legislatura. El presidente ha insistido en que, frente a la política del “sálvese quien pueda” de la derecha, el Ejecutivo de coalición se ha convertido en referente europeo por implementar medidas que suponen una salida social a esas crisis. “No elegimos las crisis, pero sí como afrontarlas. Y lo hacemos protegiendo a los de abajo, exigiendo mayor esfuerzo a los de arriba”, ha dicho.

Sánchez ha destacado la retahíla de elogios que recibió la economía española durante la cumbre de la semana pasada en Davos. “Durante mi estancia tuve que responder de forma recurrente a dos preguntas: cuáles eran las recetas del ‘éxito económico español’, dicho literalmente por los organizadores, y si creía que podían servir de ejemplo para otros países”.

El presidente ha puesto el énfasis en que, frente a los recortes practicados por los gobiernos del PP durante la crisis financiera, ahora España es referente en Europa por su modelo económico. “Hoy España exporta soluciones al conjunto de la UE”, ha asegurado en referencia a la denominada solución ibérica para el control del precio del gas que la oposición llegó a descalificar en su día como un “timo ibérico”.

Durante su intervención en el Congreso también ha reiterado que España “seguirá al lado de Ucrania” tanto desde el punto de vista militar como de la ayuda humanitaria, y ha ensalzado el desempeño del pueblo ucraniano durante la invasión de Putin: “Ucrania no sólo resiste a un invasor: resiste también ante un discurso reaccionario que cuestiona los valores del proyecto europeo”, ha señalado antes de apuntar a quienes replican en España ese mismo discurso.

“Ese discurso significa retroceder a una época en blanco y negro. A todos ellos les digo aquí, en la sede de la soberanía nacional, que no lo conseguirán jamás. Que los derechos conquistados no se cuestionan: se defienden, se acatan y se ejercen. Y si a otros, por miedo o por cálculos post electorales, les tiemblan las piernas para defenderlos, les digo que al Gobierno jamás le temblará la mano. No cederemos ni un milímetro”, ha dicho en clara referencia a la polémica por el protocolo antiabortista que la ultraderecha intentó imponer en Castilla y León.