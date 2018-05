EN DIRECTO | De Gürtel a la moción de censura

"¿Existe una trama contra el PP, como dijo Mariano Rajoy en 2009?", le pregunta Txema Guijarro (Unidos Podemos). "Yo creo que hay muchas personas que a los asuntos que tienen que ver con el PP les dan una repercusión mucho mayor y trasgiversan la verdad para perjudicar al PP", apunta Cospedal.

"Lo que no parece normal es que en una sentencia se utilice un argumento subjetivo para descalificar la prueba testifical de uno de los testigos por ser presidente del Gobierno cuando no tiene nada que ver con los hechos enjuiciados", asegura, cuando se le pregunta sobre el hecho de que la sentencia de la Audiencia Nacional cuestione la declaración de Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel. Sobre si teme que a raíz de la entrada de la mujer de Bárcenas en prisión el extesorero tire de la manta dice: "yo no tengo miedo en absoluto". Asimismo, ha dicho que no teme entrar en la cárcel: "yo no he cometido ningún delito por lo que no voy a entrar en la cárcel".

