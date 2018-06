EN DIRECTO | Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha felicitado hoy al nuevo presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y ha puesto en valor las relaciones de cooperación entre ambos países.

"El Reino Unido y España son aliados cercanos y compartimos una larga historia de amistad y cooperación. Esperamos continuar nuestra sólida relación", ha indicado May en su cuenta oficial de Twitter.

A principios de mayo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió en Londres con Jeremy Corbyn, jefe del Partido Laborista británico, primero de la oposición.

En esa visita a la capital británica, Sánchez participó también en una conferencia en la London School of Economics (LSE) bajo el título "La crisis catalana: cuando el populismo y el secesionismo se juntan".

"Congratulations to the new Spanish Prime Minister @sanchezcastejon. The UK and Spain are close allies and we share a long history of friendship and co-operation. We look forward to continuing our strong relationship." – PM @theresa_may