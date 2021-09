Siete de cada diez jóvenes españoles se sienten europeístas, según un estudio

Madrid, 21 sep (EFE).- Siete de cada diez jóvenes de entre 18 y 35 años en España se sienten europeístas, según un estudio realizado por el laboratorio español de ideas Fundación Alternativas, que fue presentado y analizado este martes en el foro "El futuro de Europa: ¿qué piensa la juventud española?".

El estudio se realizó con una muestra de ochocientos jóvenes españoles y revela la recuperación de un reconocimiento hacia la Unión Europea (UE) entre el colectivo juvenil en España.

La crisis sobre la legitimidad europeísta que comenzó durante la depresión económica de 2008 muestra una recomposición, pues “los ciudadanos valoran mejor las instituciones de la UE que las de su país de origen”, dijo hoy el español Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación y secretario de Estado para la UE entre 2008 y 2011, en el foro posterior a la presentación de la encuesta.

Durante el debate sobre el continente europeo se contrastaron las perspectivas entre las anteriores y las nuevas generaciones, con la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFE), como eje central.

La CoFE es una iniciativa de la Comisión Europea que hasta la primavera de 2022 está organizando una serie de debates y discusiones protagonizados por los ciudadanos, que permitirán a las personas de toda Europa compartir sus ideas y contribuir a configurar nuestro futuro común.

Además de López Garrido, en el foro participaron representantes del Equipo Europa como la especialista en política exterior de la UE Irene Pujol Chica y Patricia Lisa, analista del Real Instituto Elcano, entre otros.

La aprobación en tiempo récord del pasaporte covid por las instituciones legislativas de la Comisión Europea mostró la “necesidad y ventajas de estar en la UE”, reconoció Lisa, un ejemplo que se ve materializado en los resultados del estudio pues el 75 por ciento de los encuestados está a favor de un pasaporte europeo.

Las crisis que vive la Unión Europea fue otro de los puntos de debate, que se centró la humanitaria y migratoria, climática y la del covid-19.

El principal objetivo de la CoFE es acercar tanto a las instituciones europeas como sus decisiones a la ciudadanía, una misión necesaria ya que el “pilar social de la UE está desconectado del futuro de Europa, que debe encontrar su identidad”, explicó Lisa.

Un ejemplo son los fondos de recuperación, conocidos como Next Generation, en los que la “ciudadanía no ve si se cumplen sus objetivos, lo capitalizan los Estados y no le ponen el membrete de su origen, la UE”, puntualizó.

La importancia de una unidad política y fiscal para que la UE sea efectiva queda en suspenso con la falta de unión económica: “No cabe duda de que hay una unión monetaria con una moneda potentísima y un Banco Central Europeo, pero no hay unión económica. Las políticas económicas las deciden los estados”, concluyó López Garrido.