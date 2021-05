Los siguientes pasos en la tramitación del indulto a los líderes del procés tras el informe desfavorable y no vinculante del Supremo

El Tribunal Supremo ha hecho público este miércoles el informe en el que se opone al indulto a los condenados por el procés ante su falta de "arrepentimiento". Tras recabar la posición de la Fiscalía y del centro penitenciario, el tribunal encabezado por el magistrado Manuel Marchena defiende que no aprecia "razones de justicia, equidad y utilidad pública" que justifiquen la concesión de esta medida de gracia —regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución— a los los doce condenados.

Este informe, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que en los últimos días ha pedido tratar con "naturalidad" los hipotéticos indultos a los condenados por el procés, ya sean favorables o no, o "totales o parciales".

El informe del Supremo sí cierra la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. Sí existe la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En círculos jurídicos cercanos a los presos ya se compartía antes del informe del Supremo la idea de que sería un indulto parcial y que en cualquier caso mantendrá en su totalidad las penas de inhabilitación –lo que implica que los políticos no podrán volver a presentarse a las elecciones hasta dentro de unos diez años, cuando la mayoría ya tendrá más de 60 años. La principal incógnita es si la medida de gracia afectará a la mitad o a un tercio de las penas de prisión a las que fueron condenados.

En el caso de que los indultos sean favorables a los condenados, deben tramitarse a través de un real decreto —que irá firmado por el rey Felipe VI— y publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Aunque la ley de 1870 establecía que el indulto debía plasmarse en un decreto "motivado", la reforma de 1988 eliminó esa exigencia expresa de motivar la medida de gracia. En el último semestre, Justicia concedió 18 indultos, de los que todos fueron parciales y ninguno de ellos tenía en contra los informes de la Fiscalía y el tribunal sentenciador, que es lo que previsiblemente ocurrirá en el caso del procés.

Si finalmente el Gobierno concede los indultos, PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán esta decisión. Tendrán que hacerlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pues al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros este es el órgano al que corresponde el control jurisdiccional. En todo caso, al ser el indulto un "acto político", el Alto Tribunal no puede hacer una revisión jurisdiccional de la decisión de indultar, sino que se tiene que limitar a comprobar si la tramitación —los llamados “elementos reglados”— se ha hecho de forma correcta.