Última hora de la actualidad política, en directo

10:02 h

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha defendido este miércoles que el acuerdo alcanzado con el PSOE para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial abre la puerta a que en futuras renovaciones sean los jueces los que elijan a la mayoría del órgano de gobierno, con una participación menor de Congreso y Senado.

Pons ha respondido al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, quien dijo que del acuerdo ha saltado el mantra de “que los jueces elijan a los jueces”. En una entrevista en Onda Cero, el dirigente del PP ha sostenido que “el próximo CGPJ va a hacer una propuesta de reforma que se refiere solo a la elección de los vocales judiciales, que se hará con participación directa de los propios jueces y magistrados”. Pons ha explicado que se hará “según las directrices del Informe sobre Estado de Derecho de la Unión Europea, que es el que lleva años diciéndonos que los jueces deben elegir a sus pares”.

“Le pedimos al Consejo que sea él quien haga la propuesta de reforma legal lo cual hace que sean los jueces primero los que se pongan de acuerdo para que después los políticos podamos aplicar ese acuerdo que han alcanzado los jueces”, ha planteado. “Me parece redondo”, ha dicho, para terminar: “Si el señor Patxi López no sabe leer o no quiere leer, pues es su problema, no el de los demás”.

Informa Aitor Riveiro