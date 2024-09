Última hora sobre la actualidad política, en directo

09:34 h

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno de la alianza de la “derecha y la ultraderecha” que puede sumar una mayoría alternativa a la que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Hay un buen libro que dice que un fantasma recorre Europa”, ha comenzado Rufián en su pregunta al presidente del Gobierno. “Y hay un fantasma que recorre este Hemiciclo, el de la derecha y la ultraderecha de PP, Vox y Junts”, le ha espetado.

“Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas por este bloque”, le ha dicho, para recordar el último, de anoche mismo “con ese voto miserable contra la regulación del alquiler que afecta a tanta gente”. “Usted dice que no se va a atrever, que no pueden ir con quienes pegaron a los catalanes el 1-O y con quienes niegan la nación catalana. Desconocen absolutamente la capacidad, la enorme capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente”, ha sostenido, para concluir: “¿Qué harán ustedes? Y no me diga que va a pasar del Legislativo. ¿Qué pensaría de un paracaidista que a 10.000 metros que dice que pasa del paracaídas? ¿Pensaría que es un mentiroso o un insensato?”.

En su respuesta, Sánchez ha defendido la “normalización” en Catalunya “con decisiones arriesgadas y difíciles de explicar”. El presidente ha asegurado que su Gobierno está comprometido con la “actualización de la financiación autonómica, donde hay un acuerdo entre el PSC y ERC que avanza en federalismo y corresponsabilidad” mientras ha defendido que “no tiene sentido transferir dinero a las comunidades autónomas que luego lo derivan vía regalos fiscales a los más pudientes”.

“Hay mucho trabajo por hacer”, ha dicho Sánchez, quien ha querido “reivindicar el trabajo de ERC”. “El Gobierno de España tiene la ambición de continuar”, ha concluido.

Por Aitor Riveiro