Tres vicepresidentes de la Eurocámara se desmarcan de las decisiones de Tajani sobre Puigdemont y le piden explicaciones

"Me sumo a lo que ha dicho mi colega Pavel Telicka, y confirmo que el Bureau [la presidencia] del PE nunca participó en este proceso de decisión y agradecería una aclaración del presidente Tajani a este respecto". El mensaje es de la socialista francesa Sylvie Guillaume, y lo ha enviado a todos los miembros del Parlamento Europeo como respuesta al correo electrónico de siete eurodiputados enviado el viernes pasado en el que se quejaban por impedir la acreditación temporal a Carles Puigdemont y Toni Comín el pasado miércoles.

El checo Telicka, del grupo liberal ALDE –en el que se encuadra Ciudadanos–, reconocía este martes que no había tenido nada que ver, en tanto que no participó en el proceso de la toma de la decisión: "Me gustaría informarle de que esta decisión no se ha tomado en el nivel indicado por ustedes [vicepresidentes y presidente]. Como uno de los vicepresidentes, aunque saliente, no he participado parte de esta toma de decisiones y no se me ha pedido que tome una posición sobre el tema. Espero que el presidente Tajani les aclare esto no solo a usted".

Respuesta similar ha sido la del conservador polaco Zdzisław Krasnodebebski (independiente en el ECR, elegido en las listas del partido gobernante Ley y Justicia, formación amiga de Vox). Krasnodebebski respondía este miércoles en un sentido parecido al mensaje del viernes: "Yo también confirmo que no he participado en la toma de las decisiones".

El checo Pavel Telicka, del grupo liberal; la socialista francesa Sylvie Guillaume; y el conservador polaco Zdzisław Krasnodebebski –tres de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo– responden de esta manera una carta enviada a Tajani y los vicepresidentes que decía así: "Como bien sabe, su lista [la de Puigdemont y Comín] obtuvo 1.025.411 votos de ciudadanos europeos. Prohibir a Puigdemont y a Comín entrar al Parlamento Europeo representa una violación de sus derechos políticos y de los derechos políticos de sus votantes".

Suscribían la carta el esloveno Ivo Vajgl (DeSUS), el belga Mark Demesmaeker (N-VA), la española Izaskun Bilbao (PNV), la italiana Barbara Spinelli (independiente), la norirlandesa Martina Anderson (Sinn Féin), el irlandés Marc Carthy (Sinn Féin) y la portuguesa Marisa Matias (Bloco de Esquerda).

Telicka, además, ha revelado este martes en Twitter que la toma de decisión sobre la suspensión de las acreditaciones de todos los eurodiputados españoles electos, a petición de PSOE, PP y Ciudadanos, fue tomada de la misma manera: sin reunir a la Mesa del Parlamento.