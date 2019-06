González Pons, reelegido vicepresidente del PPE después de que Tajani haya suspendido las acreditaciones a la espera de la lista "oficial" de electos

¿Son electos o no son electos? ¿Son eurodiputados in pectore o eurodiputados de pleno de derecho? Carles Puigdemont y Toni Comín no pudieron acreditarse hace una semana como eurodiputados electos. A raíz de eso, y a petición de PSOE, PP y Ciudadanos, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, suprimió la acreditación provisional de electos españoles hasta tener la "notificación oficial", que llegará tras el acto de jura del cargo el 17 de junio en Madrid. Un acto al que si Puigdemont y Comín acuden serán detenidos por el 1-O.

Este martes, los dos dirigentes independentistas entraron en la Eurocámara como visita del eurodiputado saliente del PDeCAT, Ramón Tremosa. Y este miércoles por la mañana, el candidato popular a la Comisión Europea, Manfred Weber, ha sido elegido, de nuevo, presidente del Grupo Popular en la Eurocámara para la nueva legislatura.

Y Weber ha sido elegido con los votos de los populares españoles, aunque según la comunicación del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del pasado jueves, "corresponde a las autoridades nacionales, no al Parlamento Europeo, determinar y declarar los resultados finales de las elecciones". Algo que, como aún no ha pasado, ha sido el argumento para suprimir el proceso de acreditaciones mensuales provisionales.

Esteban González Pons, por su parte, ha sido reelegido vicepresidente del Grupo para la legislatura que ahora empieza.

Tajani sustentaba así la decisión de despejar hasta después del 17 de junio la consideración efectiva de los eurodiputados españoles, a la espera de la lista oficial tras recoger el acta: "Para evitar cualquier posible interferencia en un procedimiento nacional, he dado instrucciones al secretario general para que suspenda la acreditación de todos los eurodiputados españoles entrantes hasta que el Parlamento reciba una notificación oficial de las autoridades españolas".

De momento, los eurodiputados españoles del PP ya han participado en la elección de los órganos del grupo parlamentario, aunque la Eurocámara aún esté a la espera de "una notificación oficial de las autoridades españolas".

La decisión de impedir la entrada a Carles Puigdemont un día y de suspender las acreditaciones temporales a los eurodiputados electos españoles al día siguiente la tomó Antonio Tajani (Forza Italia) sin consultarlo con los vicepresidentes del Parlamento Europeo, tal y como ha revelado un vicepresidente de la Eurocámara, el checho Pavel Telicka, miembro del grupo ALDE (liberal), que reconoce en un correo electrónico que las decisiones se tomaron sin consultar al conjunto de la presidencia de la Cámara. Y este miércoles ha pedido públicamente a Tajani explicaciones: "He escrito al presidente del Parlamento Europeo para preguntarle quién tomó la decisión y por qué la tomó, de impedir el acceso a los tres eurodiputados catalanes recién elegidos que han concurrido en las elecciones, y que están sometidos a procesos judiciales".

