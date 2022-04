La víctima reitera sus acusaciones de abusos contra el exdiputado de Vox y asegura que intentaron que no denunciara

La víctima ha reiterado sus acusaciones de violación contra el exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca durante el juicio celebrado este miércoles. La joven ha asegurado que ella se negó a que la penetrara, y que antes de interponer la denuncia un amigo del acusado y también diputado de Vox en el Congreso, Rodrigo Jiménez, le dijo que “podía hacer mucho daño” si seguía adelante: “Me dijo que se lo contara a un sacerdote y que tenía que olvidar porque podía hacer mucho daño”.

El exdiputado de la formación de Santiago Abascal ha alegado que la presunta víctima buscaba “rédito profesional” para entrar en el partido liderado por Santiago Abascal, manifestando que la relación sexual fue “consentida” y que se interrumpió cuando ella le dijo que era su “día fértil”. “Estaba obsesionada con Vox”, ha subrayado Fernández-Roca, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, y para quien el fiscal pide cinco años de prisión. El exdiputado de Vox, militar de profesión, abandonó el Congreso de los Diputados en noviembre de 2020 tras conocerse la denuncia por la presunta violación.

“Compensación económica”

Durante su declaración, la víctima ha indicado que había estado bebiendo con una amiga cuando Fernández-Roca la llamó, con el que había quedado en otras tres ocasiones, para que se uniese a tomar algo. Cuando él llegó al bar ella se marchaba y finalmente accedió a quedar con él “por obligación”, con la condición de que él la llevase pronto a casa, algo que él le dijo que haría pero que no cumplió, ya que primero quiso tomar algo y luego que cenasen para que ella mejorara su estado, convenciéndola para que fuera a su casa a cena.

La víctima ha explicado que, ya en su casa, se dieron varios besos “consentidos”, pero que luego ella le dijo expresamente que no quería seguir, ya que estaba bebida y había vomitado, recuerda. Al final, él la desnudó y la penetró: “Me resistí y me negué”, ha subrayado. El mismo día de la agresión fue a denunciar a una comisaría pero un policía le recomendó no hacerlo porque iba a sufrir en el procedimiento. Tras ello, acudió a un hospital y obtuvo un parte médico por desgarro vaginal.

Por su parte, el exdiputado ha negado las acusaciones. “Yo no hice absolutamente nada”, ha aseverado en su extensa declaración, en la que ha deslizado que la chica podría sufrir algún trastorno mental debido a la obsesión que tenía con él y el partido. La magistrada Pilar Abad Arroyo, presidenta de la Sección 15, le ha llamado la atención y le ha emplazado a no “insultar” a la víctima y a abstenerse de usar expresiones malsonantes tras referirse en varias ocasiones a las “connotaciones sexuales” de su comportamiento.

La joven ha afirmado que “jamás” le pidió entrar en Vox y ha dicho que en Albacete le ofrecieron cargos que rechazó porque quería priorizar sus estudios. Según su versión, un diputado de Vox amigo del acusado le dijo que si era “tan cristiana”, lo tenía que olvidar. “Me dijo que se lo contara a un sacerdote y que tenía que olvidar porque podía hacer mucho daño”, ha señalado la denunciante, quien sostiene que desde el entorno del acusado le ofrecieron “una compensación económica” para no denunciar y pagar el dinero de una ayuda psicológica.

Unos días después de aquella noche, Rodrigo Jiménez le dijo a Fernández-Roca que la joven le iba denunciar porque decía que la había violado, y cuando luego la Policía le comunicó que la denuncia se había interpuesto, él dimitió como diputado “para ser juzgado por la justicia ordinaria”.

“Obsesionada con Vox”

El acusado ha relatado que conoció a la denunciante en octubre de 2020 después de que se la presentada un compañero de partido. “Esta chica tenía una obsesión manifiesta con Vox. Ya intentó ligar con mi amigo pero éste estaba casado”, ha narrado. “No era normal. Ella quería entrar en política. Me lo pidió. Tenía fijación”.

El acusado ha pormenorizado cómo se desarrolló el contacto sexual y ha recalcado que en todo momento fue consentido, y que durante la relación la chica le dijo que era su día fértil, momento en el que, según relata, paró el encuentro sexual: “Ella se enfadó”, ha añadido.